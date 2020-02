Kiss Anna képzőművész a MŰvSZAK-ról, terveiről

Kiss Anna Nagyvenyimen élő képzőművész tavaly novemberben indította el főként felnőtteknek szóló művészeti alapképzését a Munkásművelődési Központban. Az alkotóval e képzés tapasztalatairól és jövőbeli terveiről is beszélgettünk.

– Az alapötlet onnan ered, hogy korábban többen is megkerestek, segítenék-e számukra a rajz és festészet terén. Tavaly novemberben így jött létre a MŰvSZAK, amely egyfajta művészeti alapképzés főként a felnőttek számára. Két csoport indult: rajz és festészet tematikára bontva. A cél, hogy a csoport tagjai megismerkedjenek az alapokkal és elsajátítsák a szükséges technikákat. Az elmúlt hónapokat összegezve úgy látom, a résztvevők szépen fejlődtek, fejlődnek és számomra is fontos inspirációt, motivációt jelent a tananyag összeállítása és átadása. A kiscsoportos foglalkozásokban hiszek, egy-egy ilyen délutánon maximum öt emberrel dolgozunk együtt, így lehet igazán intenzíven haladni, fejlődni, az esetleges hibákat kijavítani – mondta el lapunknak Kiss Anna, akit jövőbeni terveiről is kérdeztünk:

– Szeretném tovább építeni a MŰvSZAKO-t, kinyitni az intézményes művészeti képzések iránt érdeklődőknek. A felvételi időszak most kezdődik és már többen jelezték csatlakoznának egy ilyen csoporthoz. Ennek a tematikáját most állítom össze, a tervek szerint március elején indulna ez a projekt.

Kiss Anna meghatározó szereplője a dunaújvárosi és térségi művészeti életnek, ám a közelmúltban nem jelentkezett friss munkákkal, kiállításokkal.

– Valóban így van, hiszen az elmúlt időszakban főként a mindennapi munkára koncentráltam. Nagyvenyimen végre sikerült kiépíteni egy saját kis műtermet, amelyet most kezdtem el rendesen be­lakni. A másik ok, hogy végre szeretnék szabadon, mindenféle kötöttségek nélkül alkotni. Az érdeklődésem középpontjában még mindig a transzparencia, azaz átláthatóság áll. E tematikához kapcsolódó anyagokkal szeretnék dolgozni a jövőben is. Ha majd egyszer összejön egy kiállításnyi anyag annak örülök, de nem szeretnék nyomást helyezni magamra. A Kortárs Művészeti Intézet felhívására ott leszek az áprilisban nyíló Dunaújváros Tárlaton, amely a városalapítás 70. évfordulója előtt tiszteleg. A legfontosabb számomra, hogy tovább fejlesszem, építsem a már említett MŰvSZAK-ot.