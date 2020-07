Kipróbáltuk mi is az MMK óriás ugrálóiskola-pályáját

Teljes erőbedobással dolgozik a Munkásművelődési Központ csapata a nyári táboroztatáson, hogy az intézménybe látogató gyerekek minél több élményt szerezhessenek a vakáció alatt.

Hétfői látogatásunk során is népes sereglet játszott az udvaron, az ebéd előtt még belefért egy kis futkározás a szabadban. Közben Kováts Rózsa, az MMK vezetője kalauzolt körbe bennünket azon az ugróiskolapályán, amelyet körülbelül két hete készítettek. Szerettek volna valami olyat alkotni a gyerekeknek, ami egyedülálló a városban, amire még nem volt példa. Az interneten böngészték a kreatív ötleteket, ekkor találtak rá az óriás ugróiskolára. Kitalálták a saját pályájukat, amely az udvaron lévő lépcsős területen vezet körbe. Különféle elemek alkotják a körpályát, ezeket maguk tervezték meg, és vizes bázisú festékkel megalkották, szép színes kivitelben. Kováts Rózsa örömmel mesélte, hogy a gyerekeknek nagyon tetszik, sőt, a híre más városokba is elért, a hét végén például Soltról érkezett egy csapat csak azért, hogy kipróbálja a pályát.

Nem csak gyermekzsivaj tölti meg a házat

Nagyon sok fiatal megfordul az intézményben. Egyrészt zajlik az MMK hagyományos nyári tábora, az Alkotás és játék a szabadban című foglalkozás-sorozat, ennek részeként jelenleg huszonhét gyermek jár nap mint nap a táborba. Aztán ott vannak az iskolai Erzsébet-táborok, az oda járó diákoknak is több programot kínálnak: az MMK-ban működő népmesepontban kulturális, népmesei foglalkozásokat tartanak Csibri Erika vezetésével, kézműveskedhetnek Bede Zsuzsával, és táncházzal várja őket Suplicz Mihály. Minden csütörtökön pedig gyermekszínházi előadást szerveznek, ezen a héten például koncert lesz a Brass Time jóvoltából. Az intézményvezető elmondta, az előzetes bejelentkezések alapján a nyári szünet kezdetétől augusztus 3-ig mintegy ezernyolcszáz fiatal tesz látogatást a CsupaCsoda Birodalom Népmesepontban. Még ezeken kívül volt már két sakktábor is, amelynek az MMK adott otthont. Ennyi gyermekhez természetesen jól jön minden segítő kéz, Kováts Rózsa elmondta, öt közösségi szolgálatos diák van náluk, és vannak önkénteseik is.

Nemcsak a gyerekzsivaj tölti be a házat, ugyanis a járványügyi helyzet enyhülésével megnyílt a központ minden kisközössége előtt, így érkeznek a különféle klubok, szakkörök tagjai, folyamatos a nyüzsgés. Emellett megy a szervezőmunka is, egyre több rendezvénnyel készül az MMK csapata. Folytatódik majd a dartsbajnokság. Augusztus 3-án Fazekas Zoltán tárlata nyílik meg az intézményben. Augusztus 5-én Buváry Lívia operett-énekesnő és Hegedűs Valér hegedűművész tart zenés estet. Augusztus 14-én Mikus Edvárd koncertjével indítja az MMK azt a jótékonysági sorozatát, amellyel azon szervezeteket szeretnék támogatni, amelyeknek a pandémiás helyzetben rendkívül helyt kellett állniuk. Az első kedvezményezett például az ESZI idősek otthona lesz, nekik gyűjtik a felajánlásokat az est során. A tervek között szerepel még, hogy Gubik Anna, Polgár Lilla és Xantus Barbara is fellép egy-egy hálakoncert keretében.