Jogosítvány: elkezdődnek újra az elsősegély-vizsgák

Jó hírrel szolgálhatunk azoknak, akik jogosítványra várnak, és annak megszerzéséhez már csak az egészségügyi vizsgára van szükségük: a Vöröskereszt ismét elindítja a vizsgáztatást a jövő héten.

A Magyar Vöröskereszt ügyfélszolgálati irodáiban újból fogadják a jelentkezéseket a jogosítványhoz szükséges közúti elsősegélynyújtó-vizsgára, ami június 2-től országszerte szigorított járványügyi eljárásrendben indul újra. Dunaújvárosban jövő héten kedden indul tanfolyam. A koronavírus-járvány előtt megszokott gyakorlat szerint kedden és csütörtökön lesznek a képzések. A jogosítványra várók Geistné Erdélyi Júliánál érdeklődhetnek helyben telefonon a 70/933-8515-ös számon, személyesen a polgármesteri hivatalban (Dunaújváros, Városháza tér 1. alatt) a Vöröskereszt irodájában, ímélben pedig: [email protected]

A koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében a vizsgán kötelező lesz az egyéni védőeszköz viselése, ezért a vizsgázóknak az orrot és a szájat eltakaró maszkban kell érkezniük és vizsgálókesztyűt is kell magukkal vinniük! A távolságtartási szabályokat be kell tartani. A vizsga menete és a vizsgázók értékelése is megváltozik. A vizsga elején és végén kezet kell mosniuk a helyszínen, vagy a kihelyezett kézfertőtlenítőket kell használniuk. A szakmai követelményrendszer pedig átmenetileg módosul, az újraélesztésnél a befúvásos lélegeztetés átmenetileg kikerül a gyakorlatsor kötelező elemei közül. Helyette a vizsgázó kérésére egyperces folyamatos mellkaskompresszióval is teljesíthető lesz ez a vizsgaelem. A módosításnak az a célja, hogy a vizsgázók a szoros kontaktussal járó gyakorlat helyett más módon adhassanak számot a tudásukról. A vizsgázók a páros gyakorlatok mellőzését is kérhetik, helyettük önmagukon vagy egy erre alkalmas szemléltetőeszközön kell bemutatniuk az ellátást. Ezeket az intézkedéseket a Vöröskereszt a járványügyi helyzet alakulásának megfelelően rendszeresen felülvizsgálja.