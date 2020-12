Fő a láthatóság – így bringázz télen

Télen kevés ember választja a biciklit mint közlekedési eszközt. Íme, néhány tanács a biztonságos közlekedéshez azoknak, akik még a kétkerekű mellett teszik le a voksukat.

„I want to ride my bicycle” – szól a Queen együttes slágere, amely szabad fordításban annyit tesz: „Biciklizni akarok”. Bizony sokan vannak ezzel így a téli idő beköszöntével is, ennek elviekben semmi akadálya. A biztonságos közlekedés érdekében azonban a kerékpárosnak fontos felkészítenie saját magát és kedvenc közlekedési eszközét is (csakúgy mint az autósok esetében).

A felkészülés és felkészítés mikéntjéről szakembert, a helyi Aquarius Kerékpárbolt és Szerviz tulajdonosát, Herczeg Ferencet kérdeztük.

Felkészülés és felkészítés

Első és legfontosabb, hogy az, aki biciklire pattan, tudatosíts a magában, a téli időszak sajátosságait: a megváltozott út- és fényviszonyokat. Ráadásul, az autóval ellentétben, ahol elhanyagolható mennyiségű munkát végez a sofőr vezetés közben, a biciklisek esetében az emberi erő az, ami szó szerint meghajtja a pedált és ezáltal a gépet. Azonban az emberi test izmai is másként működnek a hűvösebb, hidegebb idő esetén:

„Emberünknek is át kell állnia bizonyos körülményekre. Merevebbek az izmaink, nem szívesen fordítjuk el a fejünket, adott esetben ez nehezebben is megy, hiszen több ruházat van rajtunk. Lassabbak vagyunk, és lassabban is reagálunk a környezetünkre.”

A láthatóság is egy kiemelten fontos szegmense a biztonságos közlekedésnek. A kerékpárosoknál nemcsak a jármű, hanem a kerékpáros láthatóságát is könnyen tudjuk biztosítani.

„Fontos, hogy jól látszódjunk. Legalább egy fényvisszaverő ruha legyen rajtunk, ha biciklire szállunk. Emellett a KRESZ előírja, hogy önálló fényforrással rendelkezzen a bicikli, előre a fehér, hátra a piros.”

A szakember szerint elég, ha csak a bicikli hátsó lámpája villog, az első lehetőség szerint folyamatosan égjen, ellenkező esetben ugyanis megzavarhatjuk a többi, közlekedésben részt vevő látását, ami növelheti az esetleges baleset bekövetkezését.

Forduljunk szakemberhez(?)

A téli kerékpározás esetében a szakember szerint a kerékpárok esetében fontos a bowdenek ellenőrzése. A hűvösebb időjárás miatt ugyanis a pára „bemászik” a bowdenbe, ami lassítja annak működését.

„A bowdenek és azok helyes működése nagyon fontos. Sokan jönnek, hogy nem fog a fék, nem jó a váltó, ez mondjuk egy időjárás-specifikus dolog a bringásoknál. Ha ilyen eset fennáll, érdemes szakember segítségét kérni, és jó minőségű bowdent vásárolni, vagy zárt bowdenkupakot beszerezni.”

Emellett a fékbetétek esetében érdemes puhábbat választani, hogy ne csússzon a keréken. Természetesen a gumik esetében sem árt ellenőrizni a kétkerekűt. Herczeg Ferenc szerint előnyösebb, ha egy teljesen sima felületű gumi helyett enyhén bordázott az, ami ajánlott, csökkentve ezzel a csúszásveszélyt.

Természetesen van külön téli gumi, sőt szöggel kivert futófelülettel rendelkező gumi is, ezt azonban – mivel havas terepre való – nagyon kevesen használják.

Itt fontos megemlíteni, hogy a szakember szerint kétféle kerékpáros létezik. Az egyik a napi rutin (kisebb bevásárlások, munkába járás) alkalmával veszi igénybe kerékpárját, a másik pedig hobbi szinten, vagy akár versenyszerűen, hosszabb távok megtételére használja az eszközt.

Attól, hogy melyik csoportba tartozunk, nagyban függ az, mennyit szánunk a jármű (és saját ruházatunk) téliesítésére. Természetesen a fent felsorolt biztonsági intézkedések betartása mindenkinek javasolt, azonban azt, hogy milyen felszereltségre költünk, nagyban meghatározza az eszköz(ök) ára.

Ezt olvasta már?