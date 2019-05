Európai parlamenti képviselőket választunk vasárnap hazánkban

Magyarország köztársasági elnöke 2019. május 26-ra tűzte ki az európai parlament tagjainak a megválasztását. Elkezdődtek a vasárnapi voksolás előkészületei Dunaújvárosban is.

A menetrendről dr. Sürü Renátától, a helyi választási iroda vezetőjétől kértünk tájékoztatást, aki mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet: „A valasztas.hu hivatalos honlapon minden információhoz hozzájuthatnak az érdeklődők, és nagyon jól használható EP-választás füllel egészült ki Dunaújváros hivatalos honlapja, érdemes ott is tájékozódni.”

Dunaújvárosban 47 szavazókör működik, ahol a szavazatszámláló bizottságok tagjai várják a választópolgárokat május 26-án, vasárnap, 6 és 19 óra között. Minden választópolgár értesítőt kapott a helyi választási bizottságtól arra vonatkozóan, hogy melyik szavazókörben adhatja le a voksát. Általános tudnivalóként elmondható: mindenki ugyanott szavazhat most is, ahol tavaly tavasszal az országgyűlésiképviselő-választáskor.

Vasárnap, amikor elmegyünk szavazni, a szavazókörben egy szavazólapot kapunk. A szavazólapon pártlisták közül lehet választani. A listaállításhoz legalább 20 ezer választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás volt szükséges, a Nemzeti Választási Bizottság kilenc listát vett nyilvántartásba. Mandátumot az a párt kaphat, amelyik a voksoláson több szavazatot kapott, mint az összes listára leadott összes érvényes szavazat öt százaléka.

A listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz. A szavazólapon a következő sorrendben szerepelnek a listák: 1. MSZP–Párbeszéd, 2. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 3. Jobbik Magyarországért Mozgalom, 4. Fidesz–KDNP, 5. Momentum Mozgalom, 6. Demokratikus Koalíció, 7. Mi Hazánk Mozgalom, 8. Magyar Munkáspárt, 9. Lehet Más a Politika.

A pártlistákat a pártok állították össze. A pártlisták nevéhez körök tartoznak. Ezekben a körökben kell megjelölni a választott pártot, mégpedig úgy, hogy a hozzá tartozó körbe teszünk egy X-et. A szavazáskor lakcímkártyát és személyi igazolványt kell magunkkal vinni. A személyi igazolvány helyett vihetünk mást is, például jó a lakcímkártya és útlevél is, de megfelel a lakcímkártya és jogosítvány is. Akinek régi, papíralapú személyi igazolványa van, annak nincs szüksége külön lakcímkártyára. Fontos, hogy az iratok érvényesek legyenek. Ha nem érvényesek az iratai, a kormányablakban csináltathat újat akár a választás napján is. Ehhez a Dunaújvárosi Járási Hivatal (is) minden technikai feltételt biztosít, segítve, hogy valamennyi választásra jogosult polgár szavazhasson. Az európai parlamenti választások hétvégéjén rendkívüli nyitvatartási rend lesz érvényben a kor­mány­ablakkal, okmányirodával rendelkező településeken, így Adonyban, Dunaújvárosban is. A május 25-én és 26-án nyitva tartó kormányablakok listája és nyitvatartási rendje a kormanyhivatalok.hu weboldalon mindenki számára elérhető.

Aki nem tud elmenni a szavazókörbe, kérheti, hogy otthonában szavazzon. A mozgó urnát igényelheti online (ügyfélkapus azonosítással május 22-én 16 óráig, ügyfélkapus azonosítással május 26-án 12 óráig); postán május 22-én 16 óráig kell megérkeznie az igénylésnek; személyesen pedig május 24-én 16 óráig kérheti lakására az urnát. Akkor is szavazhat, ha a választás napján külföldön tartózkodik, ebben az esetben a voksot Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán adhatja le. A külföldön szavazáshoz kérelmet kellett benyújtani, ám ennek határideje május 17-én, múlt héten pénteken letelt. Az EP-választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot, a mandátumkiosztás az úgynevezett legnagyobb maradék elve szerint történik. A megszerezhető mandátumok száma megegyezik az Európai Parlamentben országunknak fenntartott képviselői helyekével; a májusi választáson 21 képviselői helyre küldhet képviselőt Magyarország.