Haladni kell a korral, fejlődik a világ. Nincs ezzel semmi baj, azt is mondhatnánk, ez az élet rendje. Talán ezért nem akadok föl azon, hogy bizonyos korosztály – közéjük tartozik családunk legifjabb férfitagja, a harmadikos gimnazista fiú – számára ismeretlen a kazettás magnó, de még a videomagnó is. Sőt, legutóbb egy internetes kvízjátékon egyetlenegy, volt szocialista országban készített autót sem tudott – kép alapján – felismerni. Mondhatnánk, nem is baj ez, hiszen azok a kocsik már akkor romhalmazok voltak, amikor kijöttek a gyárból. De: mégis a történelmünkhöz tartoznak, és ha már a kőbaltát felismerjük, talán egy Trabantot sem ártana.