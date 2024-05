Milyen feladataik vannak a felszolgálóknak?

A felszolgálók alapvető feladatát, vagyis az ételek és italok szervírozását valamennyien ismerjük. A pozíciójuk feladatköre ugyanakkor korántsem merül ki csupán ennyiben. Munkájuk célja, hogy a vendégek elégedetten álljanak fel az asztaluktól, és máskor is szívesen válasszák az adott étteremet, vendéglátóegységet.

Ehhez pedig a kiszolgálás rendkívül sokat tud hozzátenni. Éppen ezért a felszolgálóknak már a terítéskor fontos feladatuk, hogy igényes és tiszta asztalokat biztosítsanak, ahova szívesen ülnek le a vendégek. Fontos felelősségük továbbá, hogy menedzseljék az asztalfoglalásokat, biztosítva a vendégek kényelmét és az étterem maximális kihasználtságát egyaránt.

A kommunikáció ugyancsak egy megkerülhetetlen része a feladataiknak: udvariasan üdvözlik a vendégeket, segítenek az étel- és italkínálat megismerésében, valamint megválaszolják az időközben esetlegesen felmerülő kérdéseiket. Távozáskor pedig kiállítják a számlát, kezelik a pénztárgépet és fizettetnek. Gyakori, hogy ez utóbbi tevékenységet kizárólag az adott hely fizetőpincére végzi.

Gyakori elvárások a felszolgálói állások kapcsán

A felszolgálói állások kapcsán eltérő elvárásokkal találkozhatnak az álláskeresők. Egyes helyeken például kimondottan fontosnak tartják a releváns tapasztalat és végzettség meglétét, máshol ugyanakkor vállalják a betanítást, és sokkal inkább a személyes tulajdonságok alapján választanak a jelentkezők közül.

Elsősorban természetesen vendégközpontú és kiváló kommunikációs képességekkel rendelkező felszolgálókat keresnek a munkáltatók, hisz ezen kvalitások kulcsszerepet játszanak az általános pozitív vendégélmény megteremtésében. Ezenkívül fontos a rugalmasság, a jó állóképesség és a stressztűrő képesség is, mivel egyes időszakok kimondottan zsúfoltak lehetnek, rengeteg tennivalóval. Nem utolsósorban pedig a csapatban való együttműködés készsége is elengedhetetlen, hisz a felszolgálóknak egymással, illetve a konyhai személyzettel is össze kell dolgozniuk.

Elhelyezkedési lehetőségek felszolgálóként Cegléden

Cegléden és környékén gyakoriak a felszolgálói álláslehetőségek, amint azt a város álláspiacával foglalkozó CegledAllas.hu kínálata is alátámasztja. Itt egyebek mellett már szállodai éttermekbe és hagyományos éttermekbe is toboroztak felszolgálókat, de kisebb büfék is szoktak hirdetni.

Ráadásul a portálon egyéb vendéglátós, például szakács, konyhai kisegítő, valamint recepciós állások is időről időre felbukkannak, vagyis mindenképpen hasznos lehet nyomon követniük a lapot, illetve akár állásértesítőre is feliratkozniuk azoknak, akik a környéken vendéglátós pozícióban helyezkednének el.