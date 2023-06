A nyár mindig magával hozza a felhőtlen szabadság megélését, színesebbé teszi a szürke hétköznapokat és számos módon inspirál. A ragyogó napsütésben mindannyian több időt szentelünk kreativitásunk kibontakoztatásának és az új dolgok kipróbálásának. Ez egy szuper időszak arra, hogy a befőzési tudományunkat fejlesszük!.

Most azonban nem receptekkel, hanem olyan ötletekkel készültünk, amelyek még fantáziadúsabbá teszik a befőző szezont, ráadásul környezetbarát módon. Mire gondoltunk? Már mutatjuk is!

A szedd magad akció csak Rád vár

Már alig vártad, hogy a nyári jó időben válogasd a piacon a szebbnél szebb gyümölcsöket és zöldségeket, lekvár, dzsem vagy befőtt készítéséhez? Mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ezt a beszerző körutat még extra élménnyel és egy kis spórolással is egybe tudod kötni?

Kevesen tudják, de itthon létezik egy nagyon kedves program, a szedd magad akció, amely keretében te magad szüretelheted le azt a sok finomságot, amit eltennél télire. Ilyenkor magyar termelők kiváló gyümölcseit szerezheted meg, igencsak jó áron, egy kis kikapcsolódással összekötve. Az egyetlen dolog, amire érdemes odafigyelned, hogy időben és pontosan felírd a “szedd magad napok” helyszínét és időpontját, ugyanis Magyarország teljes területén találni ilyen lehetőségeket.

És, hogy mit kapsz cserébe? Ínycsiklandozó, minőségi, saját magad által szedett zöldségeket és gyümölcsöket kedvező áron és egy nagy adag lelki feltöltődést! Sőt, így még a kistermelők és a hulladékmentes (zero waste) kezdeményezések támogatásához is hozzájárulsz.

Otthoni joghurtkészítés? Ezt bizony ki kell próbálnod!

Ha már befőző időszakról beszélünk, a kedvenc lekvárjaink mellett olyan élelmiszereket is érdemes elkészíteni, amelyeknek az ára jócskán megemelkedett az elmúlt időszakban. Épp ezért remek alkalom, hogy a házi joghurtkészítésbe is belevágj! Bár tény, hogy napjainkban az alapanyagok kifizetésekor is a zsebünk mélyére kell nyúlni, de még akkor is megéri. Például egy liter házi joghurt készíthető, nagyjából a bolti ár feléből.

A kiadások lefaragása azonban csak egy pozitívum a sok közül: ilyen módon sokkal egészségesebb, adalék- és tartósítószer-mentes joghurtot tálalhatsz a család számára, miközben még egy lépéssel közelebb kerülhetsz a zero waste életvitel kialakításához.

Túl a befőzésen – házi lekvár mellé házi kenyér passzol

Az egészséges étkezés és a hulladékmentes mindennapok jegyében a befőző időszakot egy kis házi kenyérsütéssel is feldobhatod. Tudjuk, hogy ez kicsit túlmutat a dzsemek és joghurtok világán, de mi lehet annál jobb érzés, minthogy tudod, az asztalon tálalt reggeli és uzsonna alapja 100%-ban saját kezűleg készült?

Elsőre ugyan nehéz feladatnak hangzik, de egyáltalán nem az, és még csak nagyon speciális eszközkészletet sem kell beszerezni hozzá. Elég, hogyha kiválasztod a tápanyagban és rostban gazdag alapanyagokat, keresel egy egyszerű kenyérreceptet és a befőzési szezont ennek az alternatív ötletnek a megvalósításával is gazdagabbá teszed.

Ha a motiváció mellől már csak az alapanyag hiányzik…

A rengeteg kreatív ötlet megvalósításához nem kevés alapanyagra is szükség van, amelynek a végösszege magasra rúghat. Ez azonban nem szabad, hogy eltántorítson, hiszen a házi lekvárok, befőttek, joghurtok elkészítésével - különös tekintettel a konzerválható finomságokra - még mindig gazdaságosabban jössz ki, mintha kész ételeket próbálnál vásárolni ugyanekkora összegben.

Tudjuk, hogy mennyire megterhelő tud lenni, amikor egy összegben sok pénzt kell kiadni a kezünk közül, de szerencsére erre is létezik megoldás. Akár kenyérsütő szettre vágysz, akár befőző automatára van még szükséged, elég csak átböngészned a bankok legnépszerűbb kis összegű hitelajánlatait, és megtalálni köztük a neked legideálisabb lehetőséget.

Szánj időt a személyi kölcsönök feltételeinek átolvasására, hogy ősszel és télen is érezhesd a nyár ízeit!