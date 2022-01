Szponzorált tartalom 45 perce

Milyen és mennyi vitaminra van szüksége egy felnőttnek?

A vitaminok utánpótlása szervezetünk számára egész éves feladat. Míg azonban nyáron a szezonális zöldségekből, gyümölcsökből is hozzájuthatunk az értékes tápanyagokhoz, télen még változatos étrend mellett is fontosak a táplálékkiegészítők, amelyek hozzájárulnak a szükséges mennyiség beviteléhez. Cikkünkben összefoglaltuk, mi a vitaminok szerepe és melyek azok, amelyeknek a pótlására mindenképp oda kell figyelnünk, illetve kitérünk a vitaminhiány legjellemzőbb tüneteire is.

Photo of a beautiful woman covering eyes with citrus lemons posing isolated over yellow wall background.

Mi a vitaminok szerepe? A vitaminok hozzájárulnak szervezetünk egészséges működéséhez, így hiányuk súlyos tüneteket okozhat. Attól függően, hogy zsírban vagy vízben oldódnak, két csoportra oszthatjuk őket. A vízben oldódó típust szervezetünk nem tudja hosszú ideig raktározni, ezért naponta szükséges gondoskodni az utánpótlásáról. A vízben oldódó vitaminok közé tartozik például: A C-vitamin , ami természetes antioxidánsként hozzájárul immunrendszerünk működéséhez, így segíti a küzdelmet a fertőzések ellen.

A B-vitaminok (B2, B5, B6, B12), amelyek többek között fontos szerepet játszanak a bőr anyagcseréjének támogatásában is. Ezenkívül támogatják a vérkeringést és az egészséges vérképződést, a B-vitaminok családjába tartozó folsav pedig a terhesség során támogatja az embrió gerincének fejlődését és csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek kialakulását. A zsírban oldódó vitaminok ezzel szemben csupán akkor képesek felszívódni szervezetünkben, ha megfelelő mennyiségű zsiradékot is tartalmaz az adott étel. Emiatt ezek hasznosulása nem nevezhető maradéktalannak. Zsírban oldódó vitamin például: A D-vitamin , amely napfény hatására szervezetünkben is termelődik. Sajnos minél kevesebb a napsütéses órák száma, és minél gyengébb a nap ereje, annál kevésbé jellemző a termelődése.

Az A-vitamin és a béta karotin, aminek a hámsejtek osztódásában van fontos szerepe. Hatására a bőr egészségessé, a haj és a körmök fényessé és erőssé válnak.

Az E-vitamint szépség vitaminként is emlegetik, mivel lassítja a bőr öregedési folyamatait. Emellett azonban nagyon erős antioxidáns is, ami segít megőrizni szív- és érrendszerünk egészségét, valamint megelőzni a daganatos megbetegedések kialakulását is. Melyik vitaminból mennyire van szüksége egy felnőttnek? A női és férfi szervezet akárcsak hormonálisan, úgy részben a vitaminszükségletében is eltérő. Így amellett, hogy összegyűjtöttük azokat a vitaminokat, amik nemtől függetlenül elengedhetetlenek a felnőtt szervezet számára, nemek szerint csoportosítottuk azokat is, amelyekre különösen érdemes odafigyelni a nőknek és a férfiaknak egyaránt. D-vitamin A D-vitaminnak immunrendszerünk támogatása mellett a csontok egészségének megőrzésében és az idegrendszer megfelelő működésében is nagy szerepe van. Emiatt mindkét nem számára elengedhetetlen. Főbb természetes forrásai közé tartoznak az olajos halak, a húsok, a tejtermékek és a tojás. Napi ajánlott mennyisége 1500-2000 NE (nemzetközi egység), amit pusztán étkezéssel nem valószínű, hogy pótolni tudunk. C-vitamin Az immunrendszer támogatása mellett hozzájárul az egészséges vérkeringés fenntartásához is. Segíti a vas bélből történő felszívódását, így csökkenti a vérszegénység kialakulásának esélyét. Napi rendszerességgel 1000 mg szedése ajánlott, betegség vagy megfázásos időszak esetén azonban érdemes növelni az adagot. Magnézium Magnézium szedésével csökkenthetőek az izomgörcsök, izomfájdalmak, ezenkívül a magnézium az idegrendszer támogatásával hozzájárul a stressz elleni küzdelemhez is. Ha különösen feszült időszakot élünk át, mindenképp érdemes gondoskodnunk a pótlásáról. Napi ajánlott mennyisége 300-350 mg, de nőknél a terhesség és szoptatás ideje alatt akár 450 mg is lehet. Omega-3 zsírsav A főként olajos tengeri halakban megtalálható Omega-3 a szív- és érrendszer egészségének megőrzésén túl támogatja a szervezetet a gyulladások elleni küzdelemben, kismamáknál pedig csökkenti a koraszülés esélyét. Egy egészséges felnőtt szervezetnek napi 500 mg-ra van szüksége belőle, szív- és érrendszeri vagy idegrendszeri problémák esetén azonban növelhető a mennyisége. Vitaminok nőknek B12-vitamin 0,2 mikrogramm Folsav 0,2 milligramm B6-vitamin 2 milligramm Kalcium 1000-1500 milligramm Vas 15 milligramm E-vitamin 12 milligramm Vitaminok férfiaknak B6-vitamin 2 milligramm Szelén 55 mikrogramm Cink 10 milligramm Ginseng 500 milligramm L-arginin 3-20 gramm B12-vitamin 3 mikrogramm A vitaminhiány tünetei A vitaminhiány tünetei attól függnek, hogy szervezetünk épp milyen vitaminból szenved hiányt. A D-vitamin hiánya például csontritkuláshoz és a fogazat meggyengüléséhez vezethet. A B-vitaminok hiányát leggyakrabban ingerlékenység, hangulatingadozások vagy depresszió jelzi először, súlyos esetben pedig idegkárosodás is felléphet. Az A-vitaminnak szemünk egészségére van fontos hatása, hiányát is itt érezhetjük először. Romolhat látásunk, könnyen kiszáradhat a szemünk, hosszú távon pedig komolyabb betegségek is jelentkezhetnek. A fent említett vitaminok egy részét változatos táplálkozással bevihetjük szervezetünkbe, azonban a téli időszakban még az egészséges étkezésre való odafigyelés ellenére is könnyebben felléphet vitaminhiány. Annak érdekében, hogy megelőzzük a problémákat, érdemes gondoskodnunk a szervezetünk számára legfontosabb vitaminok pótlásáról. Erre jó megoldást jelenthetnek például a komplex vitaminkészítmények, amelyek nagy százalékban tartalmazzák a napi ajánlott mennyiséget.

