Ámul a magyar eredményeken egy amerikai hírportál

A magyar kormány családpolitikai sikeréről számolt be az amerikai Breitbart jobboldali, bevándorlásellenes hírportál európai kiadása, amely kiemelten foglalkozik azzal a januári KSH-adatsorral is, amely szerint 2020 januárjában 9,4 százalékkal több gyermek született, mint az előző év januárjában. A cikk szerzője, Jack Montgomery úgy ítélte meg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök családbarát politikája alternatívát nyújthat a tömeges migrációt favorizáló liberális politika ellenében – számolt be a Magyar Nemzet.

Magyarországon 1981 óta csökken a népesség – nyilatkozta a Breitbart Londonnak Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

2010-ben, amikor a Fidesz kétharmados többséggel nyert nyolc évnyi munkahelyellenes, gazdaságellenes és családellenes szocialista kormányzás után, az ország az összeomlás szélén állt – folytatta Novák, emlékeztetve, hogy a balliberális kormányok a megszorítási politika hívei, és szétzilálták a családtámogatási rendszert is.

– mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a kormány célja az volt, hogy megszüntesse a gyermekvállalás útjában tornyosuló akadályokat. Az ehhez szükséges intézkedések között említette a négygyermekes anyák jövedelmi adó alóli, élethossziglan tartó mentességét, a jelzáloghitelek egy részének elengedését a második gyermek születése után, valamint a nagyszülői GYED-et.

A legutóbbi demográfiai adatok magukért beszélnek,

– emelte ki Novák Katalin, akiről a lap nem felejtette el megemlíteni, hogy ő maga is három gyermek édesanyja.

A Breitbart felidézte, hogy a magyar kormány családpolitikája számos támadást kapott, főként a hazai és nemzetközi balliberális körökből.

Az Economist című liberális gazdaságpolitikai hetilap több alkalommal is ekézte Orbán Viktor kabinetjének „natalista” politikáját.

A Breitbart szerint továbbra is a bevándorlás az elsődleges eszköz a hátrányosnak tekintett demográfiai folyamatok ellensúlyozására, mérséklésére a fősodratú európai politikában. Novák Katalin is beszélt a két világnézet közötti különbségről.

A magyar megközelítés az, hogy belső erőforrásainkra hagyatkozva támogatjuk a családokat és a fiatal párokat a gyermekvállalásban. A másik megközelítés szerint a világ egyik felében túlnépesedés, a másik felében a népességcsökkenés van, szóval csak ki kellene egyenlíteni a két folyamatot – utalt az államtitkár a migrációra.

– A fősodratú iránytól való eltérésünk miatt folyamatos kioktatásban van részünk, stigmatizálnak minket. Folyamatos támadásoknak vagyunk kitéve, azonban a tények makacs dolgok, az eredményeink világosan látszanak és bírjuk a magyar emberek támogatását – nyilatkozta az államtitkár, nem sokkal később hozzátéve, hogy a kritikákat látja, ám ha azokat cáfoló tények kerülnek napvilágra, akkor azt már nem írják meg az olyan lapok, mint például az Economist.

Novák felidézte azt az esetet is, amikor Magyarország svédországi nagykövetét bekérette a svéd külügyminisztérium. Az eset annak kapcsán történt, hogy a svéd kormány társadalombiztosítási minisztere, Annika Strandhäll már a 30-as évek Németországának létrejöttét vizionálta hazánkban tavaly februárban, miután Orbán Viktor bejelentette a családvédelmi akciótervet. A svéd tárcavezető kijelentéséből szópárbaj lett, végül pedig bekérették a stockholmi magyar nagykövetet.

A miniszter felháborító közleménye után számos svéd polgárral beszéltem, akik biztosítottak arról, hogy örömmel fogadnának hasonló családbarát intézkedéseket Svédországban – mesélte Novák Katalin az eset kapcsán.

Nem akarok kioktatni más kormányokat, de annyit azért elvárok, hogy ugyanolyan tisztelettel beszéljenek velünk – tette hozzá az államtitkár.

