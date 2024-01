A kék lámpa azon felhasználók esetében jelenik meg, akik külföldön biztosítottak, más országban fizetnek járulékot, a barna lámpa azt jelenti, hogy a taj-szám érvénytelen, a sárga lámpa esetében a taj-szám érvényes, de az egészségügyi ellátások csak korlátozottan vehetők igénybe - sorolta.

A kormányszóvivő szerint fontos ezt ellenőrizni,

hiszen így mindenki biztonságban tudhatja magát például afelől, hogy munkáltatója befizeti-e utána a járulékot.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy az eddigi fejlesztéseknek köszönhetően az EgészségAblak alkalmazásban már h é t menüpont érhető el, amelyek segítségével mindenki naprakészen, a telefonja segítségével kezelheti, láthatja egészségügyi adatait.

Az alkalmazásban elérhető az összes egészségügyi dokumentum, a felírt és kiadott receptek, a háziorvos neve, elérhetősége, rendelési ideje, a koronavírus-oltási igazolvány, és az alkalmazásból a nap huszonnégy órájában közvetlenül hívható az EgészségVonal is

- ismertette.

Hozzátette: a nemrégiben bevezetett funkciónak köszönhetően a családtagok - például gyerekek, idősebb szülők - dokumentumai is elérhetővé váltak meghatalmazás esetén, valamint lehetőség nyílt arra is, hogy a járóbeteg-szakrendelőkben előjegyzett, elektronikus rendszerbe felvezetett időpontokat is megtekinthessék.

Utóbbival kapcsolatban Rétvári Bence elmondta, az alkalmazásban ez az időpont le is mondható, és a tervek szerint még ebben az évben lehetőség nyílik arra is, hogy az applikáción keresztül lehessen a szakrendelőkbe időpontot foglalni.

Az ingyenes alkalmazást eddig 2,6 millióan töltötték le,

az elmúlt harminc nap adatai szerint 250 ezren jelentkeztek be és 1,7 millió egészségügyi dokumentumot néztek meg. Az e-recept funkciót indulása óta 720 ezren használták - mondta Rétvári Bence.