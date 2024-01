Cikkünk frissül!

Folytatódnak a harcok a gázai Hán-Júnisz környékén

Folytatódtak keddre virradóra a harcok a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisz városánál az izraeli hadsereg (IDF) és az övezetet irányító Hamász terrorszervezet fegyveresei között, helyszíni beszámolók szerint az izraeliek tüzérséggel lőtték egy kórház környékét is.

A palesztin vörösfélhold azt közölte, a hadsereg tüzérségi támadást hajtott végre térségbeli központja ellen, melynek következtében több, a szervezetnél menedéket kereső ember megsebesült.

A PalTel palesztin távközlési szolgáltató azt közölte, hogy ismét megszakadtak a távközlési szolgáltatások a harcok következtében.

Az övezet déli részének legfontosabb városa, Hán-Júnisz egyúttal az IDF szárazföldi hadműveleteinek egyik központja is.

Daniel Hagari, az IDF szóvivője kedden arról számolt be, hogy a harcokban meghalt 21 tartalékos katona, amikor terroristák rakétagránátot lőttek ki egy harckocsira és egy bontásra ítélt és aláaknázott házra az övezet déli részén.

"A háború nagy árat követel, nagyon nagyot. Tartalékosaink a legnagyobb áldozatot hozták meg, hogy mi mindannyian biztonságban élhessünk" - fogalmazott a szóvivő.

Jóllehet Avi Haiman izraeli kormányszóvivő hétfőn nevetségesnek nevezte a Hamász túszcserére tett javaslatát, az Axios amerikai hírportál helyi idő szerint hétfő este arról számolt be, hogy Izrael - a már korábban közvetítői szerepet vállaló Egyiptomon és Kataron keresztül - két hónapos tűzszünetet javasolt a Hamásznak az összes túsz elengedéséért cserébe.

Az Axios két, magát megnevezni nem kívánó izraeli tisztségviselőre hivatkozva úgy tudja, az izraeli kormány tíz nappal ezelőtt hagyta jóvá a javaslatot, mely az első szakaszban a nők, a 60 év fölötti férfiak és a súlyos egészségügyi állapotban lévők szabadon engedését irányozná elő. A második szakasz a katonanők, a 60 év alatti, nem a katonaságnál szolgáló férfiak, illetve végül a katonák elengedéséről szólna, valamint a holttestek hazaszállítását is lehetővé tenné.

Emellett a felek megegyeznének izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rabok elengedéséről is.

Mindeközben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn találkozott a túszok családtagjaival, a megbeszélésen pedig a Times of Israel című izraeli lap szerint a kormányfő kiemelte, hogy bár a Hamász részéről nem érkezett "igazi ajánlat", az izraeli fél "előkészített egy javaslatot", amelyről azonban nem árult el részleteket.

A 12-es kereskedelmi televíziós csatorna a találkozóról később hangfelvételt is közzétett, melyen Netanjahu jól hallhatóan azt mondja: "Van egy általam összeállított javaslat, melyet a háborús kabinethez is eljuttattam. Mi továbbadtuk, most pedig, ahogy mondani szokás, megy a kötélhúzás".

Sunak és Biden szerint minden eddiginél fontosabb a kétállami megoldás

Rishi Sunak brit kormányfő és Joe Biden amerikai elnök szerint minden eddiginél fontosabb a kétállami megoldás az izraeli-palesztin konfliktus rendezése érdekében.

A londoni miniszterelnöki hivatal hétfő esti tájékoztatása szerint Sunak és Biden telefonon tárgyalt egymással.

A brit kormányfő a megbeszélésen hangsúlyozta: a Hamász iszlamista terrorszervezet által jelentett fenyegetés elleni izraeli erőfeszítések támogatása sem tereli el a figyelmet annak szükségességéről, hogy az izraeli hadseregnek nagyobb gondot kell fordítania a civil lakosság védelmére, és arra, hogy tevékenysége a nemzetközi humanitárius törvények keretein belül maradjon.

A Downing Street tájékoztatása szerint Sunak és Biden a hétfői telefonos megbeszélésen hitet tett az együttműködés folytatása mellett annak elérésére, hogy Izrael újabb humanitárius célú tűzszüneteket tartson a Gázai övezetben folyó hadműveleteiben, mindenekelőtt éppen a Gázába hurcolt túszok kimenekítése, emellett további segélyek bejuttatása érdekében.

A brit kormányfő és az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy szükséges újabb útvonalak megnyitása a Gázának szánt segélyek számára, és ezzel egy időben javítani kell a már meglévő folyosók működésének hatékonyságát.

Rishi Sunak és Joe Biden egyetértett abban is, hogy

minden eddiginél fontosabb a kétállami megoldásra alapuló rendezés, amely lehetővé teszi, hogy az izraeliek és a palesztinok egyaránt békében és biztonságban élhessenek.

A brit kormány az utóbbi időszakban többször is hangot adott ennek az álláspontjának.

David Cameron külügyminiszter a londoni alsóház külügyi bizottságának minapi meghallgatásán kijelentette, hogy a kétállami megoldás nélkül sem Izrael, sem a palesztinok nem élhetnek biztonságban.

A három évtizede kötött oslói nemzetközi egyezmény - amelynek részese volt Izrael és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) is - intézkedett volna a palesztin államiság megteremtéséről Izrael szomszédságában.

Izrael londoni nagykövete, Cipi Hotoveli azonban a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott minapi nyilatkozatában azt mondta: az oslói tervezet azért bukott el, mert a palesztinok nem Izrael szomszédságában, hanem Izrael területén akarják létrehozni saját államukat.

A nagykövet kijelentette, hogy Izrael most már nem fogadja el a kétállami megoldást.

