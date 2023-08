Cikkünk frissül!

Orosz nacionalisták lázadoznak a háborús cenzúra ellen

Nacionalista orosz bloggerek felháborodtak azon, hogy az állami vezetés elhallgatná az Ukrajnában zajló „különleges katonai művelet” problémáit. Oroszországban még a törvényben is szabályozták, hogy az orosz hadseregről csak a védelmi minisztérium által kiadott felvételek terjeszthetők, de ennek a jogszabálynak sokan ellenállnak – írja a Világgazdaság.

Az Institute for the Study of War (ISW) arról írt, hogy augusztus 25-én több orosz jobboldali blogger is olyan felvételeket és posztokat tett közzé, amelyek az orosz hadsereg problémáira hívták fel a figyelmet, egész pontosan a 205. lövészdandár gyengélkedésére.

A posztok egybehangzóan azt állítják, hogy a 205. lövészdandár jelenleg Herszonban tartózkodik, ahol az ukrán tüzérség folyamatosan tizedeli. Állítólag az egység parancsnokai figyelmen kívül hagyják a veszteségeket

– írta a The Kyiv Independent.

Orosz katonák a Hadsereg-2023 Nemzetközi Haditechnikai Fórumon a Moszkvához közeli kubinkai Patriot parkban 2023. augusztus 14-én

Fotó: Jurij Kocsetkov / Forrás: MTI/EPA

A 25-én megjelent bejegyzésekre válaszul az orosz állami médiában már augusztus 26-án megjelent egy felvétel, amelyen állítólag a 205. lövészdandár egyik katonája látható egy teljesen új egyenruhában. A videóban a katona arra kéri az orosz bloggereket, hogy téves információkkal ne nehezítsék meg a dandár hadműveleteit.

Hozzátette, hogy

ha valóban segíteni akarnak az ukrajnai harcokban, akkor jelentkezzenek a legközelebbi sorozóközpontban, és vonuljanak az ukrán frontra.

Az orosz bloggereket azonban nem győzte meg a videó, többen azonnal reagáltak rá. A felvételt megrendezettnek nevezték, amivel a Kreml leplezni akarja az ukrajnai hibákat.

Zelenszkij: a nyugati szövetségesek kihátrálnának mögülünk, ha az ukrán haderő benyomulna Oroszországba

Úgy gondolom ez nagy kockázatot rejt, biztosan magunkra maradnánk – fogalmazott Volodimir Zelenszkij egy vasárnapi interjúban. Az ukrán elnök szerint a nyugati szövetségesek kihátrálnának Kijev mögül, amennyiben az ukrán haderő benyomulna Oroszországba, orosz területeken harcolna – derül ki a CNN által szemlézett interjúból.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy F-16-os vadászgépben ül az észak-dániai Vojensban található Skrydstrup légibázis hangárjában 2023. augusztus 20-án

Fotó: Szergej GAPON / Forrás: AFP

Nemzetközi partnereink részesei minden győzelmünknek, kudarcunknak, az ellentámadás sikerességének vagy fennakadásának

− folytatta Zelenszkij. Az ukrán elnök továbbá elmondta, szerinte lehetséges, hogy politikai eszközökkel érjék el a Krím félsziget demilitarizálását.

A teljes cikk ITT olvasható.

Kamikaze drónok találtak el orosz vadászgépeket

Beszámolók szerint ukrán kamikaze drónok öt vadászgépet találtak el orosz földön. A drónhullám négy Szu-30-as és egy MiG-29-es repülőgépet érintett a kurszki repülőtéren – mondta az ukrán biztonsági szolgálat egyik forrása a Kyiv Postnak. Állítása szerint három drónt lőtt le az orosz légvédelem, miközben két rakétakilövő is megsérült.

Az orosz állami médiában nem esett szó a repülőtér elleni támadásról, a TASZSZ arról számolt be, hogy egy kurszki lakóházat rongált meg egy drón.

Őrizetbe vettek egy Prigozsin-emlékművet megrongáló tinédzsert (videó)

Krasznojarszk városában a Vörös téren őrizetbe vettek egy fiatalt, mert felborította Jevgenyij Prigozsin és Dmitrij Utkin portréit egy spontán emlékművön. Az iskolás fiúk megpróbáltak elmenekülni, egyiküket azonban elfogták a rendőrök.

A rendőrség később arról tájékoztatott, hogy a tinédzsereket nem bírságolták meg, csupán alapos fejmosást kaptak – írja a Magyar Nemzet.

Csaknem 21 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap

Egy nap alatt több mint húszezren léptek Magyarország területére – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatásából. Közölték, Augusztus 27-én, vasárnap az ukrán-magyar határszakaszon 6913 fő lépett be hazánkba, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 14005 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 102 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Robotyne körül mozgolódnak az ukrán erők

Az amerikai központú Háborúkutató Intézet (Institute for the Study of War - ISW) szerint az ukrán erők az orosz védelem legkeményebb vonalán haladnak előre Robotyne falu körül. Úgy tűnik, hogy „ütőtávolságon belül” vannak a védelmi pozíciók következő sávjától, amelyek gyengébbek lehetnek – közölte az ISW. Szerint ez a vonal is „jelentős kihívást” jelenthet, de csak akkor, ha elegendő orosz katona védi.

„A védelmi állások, amelyeken az ukrán erők jelenleg előrenyomulnak, sűrű aknamezőkből és erődítményekből állnak, amelyek megtartására az orosz erők jelentős hadianyagot és élő erőt tettek”.

Az ISW szerint Ukrajna számára döntő jelentőségű, hogy Robotyne térsége kevésbé erősen aláaknázott, hogy lehetővé tegyék az orosz erők visszavonulását.