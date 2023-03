A Deutsche Bahn szerint az elmúlt hónapokban megduplázódott a Németországon keresztül vasúton szállított szén mennyisége. Október óta naponta átlagosan harmincezer tonna szenet szállítanak vonatok az Északi-tenger tengeri kikötőkből a nagy erőművekbe Németország-szerte – írja cikkében a V4NA. Az Oroszország ellen bevezetett büntetőintézkedések miatt a szén és az olaj újra fontos szerepet kapott Németország energiaellátásában. Annak érdekében, hogy a szállítmányok időben célba érjenek a már így is erősen igénybe vett vasúti hálózaton, átmenetileg elsőbbséget élveznek. Ráadásul a szükséges mennyiség zavartalan szállítása érdekében a vasúti leányvállalat, a DB Cargo több mint ezer vagont állított ismét forgalomba, amelyeket korábban már leselejteztek.

A szállított szén jelentős részét Rotterdam és Amszterdam kikötőiben rakják fel a vonatokra. Az útvonalak egyik fókuszpontja ezután a dél-németországi és a Saar-vidéki erőművekhez vezet.

A német vasúttársaság szerint nincs érezhető hatása annak, hogy a tehervonatok elsőbbséget élveznek az egyes vonalakon a személyszállító járatokkal szemben. Az utasok azonban arról számoltak be, hogy kellemetlen meglepetéseket tud okozni egy út során, amikor be kell várni, vagy el kell engedni egy szénszállító vonatot. Dennis Junghans, az Allianz pro Schiene érdekcsoport tagja élesen bírálta a múltbéli hibákat, amelyek most a jelenben okoznak fennakadást.

A múlt tervezési hibái most rajtunk csapódik le. Ha hatékony infrastruktúránk lenne, nem kellene vitatkozni azon, hogy melyik vonat előzheti meg a másikat. Németországban 1995 óta a vasúthálózat 15 százalékkal zsugorodott, de a teherforgalom jelentősen nőtt. Egyre több vonat közlekedik egyre kevesebb vágányon

– jelentette ki Junghans.