Összeesküvés-elméletek a fehérorosz külügyminiszter haláláról

Állami temetést tartottak Fehéroroszország külügyminiszterének, aki 64 éves korában váratlanul meghalt. A média és egyes megfigyelők gyanút keltettek Vlagyimir Makej halálának okával kapcsolatban, rámutatva, hogy a politikus nyugat-párti hangot ütött meg a kormányon belül.

Bizonyítékok nélkül terjed az a spekuláció, hogy Makejt orosz kémek mérgezhették meg.

Artyom Shraibman független politikai elemző szerint Makej nyitva tartotta a lehetőséget a Nyugattal való párbeszéd kialakítására, némi mozgásteret adva Lukasenka elnöknek a Kremllel való alkudozásra.

Még a héten megállapodhatnak az olajárról

Az Európai Unió országai azon dolgoznak, hogy ezen a héten megállapodás szülessen az orosz olaj árplafonjáról, a plafon jövőbeli kiigazításának módjáról, valamint a Moszkva elleni új szankciócsomaggal való összekapcsolásáról – közölték diplomaták. A megállapodás határideje december 5., mert ekkor lép életbe az EU saját, az orosz tengeri olaj vásárlására vonatkozó, május végén elfogadott teljes embargója.

Herszon régiót ágyúzzák az oroszok

Ukrán tisztségviselők szerint a Dnyeper folyó nyugati partján, Herszon régióban lévő "összes települést" ágyúzzák az orosz erők. A herszoni regionális tanács egyik tagja, Serhij Khlan szerint továbbra is szűkös a vízellátás a városban, bár egyes területeken visszatér az internetkapcsolat.

A szolgáltató még mindig azon dolgozik, hogy teljes mértékben helyreállítsa az áramellátást a városban, miután az infrastruktúrát az orosz erők célba vették.

A folyamatos ágyúzás és az alapvető közművek hiánya miatt napról-napra többen hagyják el a várost.

"Fokozatosan távoznak az emberek. Vannak, akik visszajönnek megnézni az otthonukat, de aztán visszatérnek abba a békésebb régióba, ahol most vannak. Sokan akarnak elmenni" – mondta.

Helyi lakosok humanitárius segélyért állnak sorban a dél-ukrajnai Herszonban 2022. november 26-án

Fotós: Roman Pilipej / Forrás: MTI/EPA

Az orosz erőket kiszorították Herszon régió egyes részeiből, beleértve a várost is, de a Dnyeper folyó túlpartján továbbra is lőtávolságon belül maradtak, onnét továbbra is bombázzák a kritikus infrastruktúrát.

Őrizetben a kollaboráns városvezető

Ukrajnában őrizetbe vették a nemrég felszabadult Herszon városi tanács egy helyettes vezetőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy segítette az orosz megszálló erőket – közölte az ukrán államügyész. A meg nem nevezett tisztviselő az ügyész szerint együttműködött a megszálló hatóságokkal, és segítette az orosz megszállás alatti közszolgáltatások működését.

G7 igazságügyi támogatás

A G7-csoport beleegyezett egy hálózat létrehozásába, amely koordinálja az ukrajnai háborús bűnök kivizsgálását. A G7 igazságügyi miniszterei közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy a tagországok biztosítják, hogy minden államban legyen központi nemzeti kapcsolattartó pont a nemzetközi bűncselekmények üldözésére.

Németország légvédelmi harckocsikat küld Ukrajnába

Olaf Scholz német kancellár megerősítette, hogy országa további Gepard légvédelmi harckocsikat küld Ukrajnába. "Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy ezt a nagyon hatékony rendszert biztosítsuk" - mondta Scholz, aki további rövid távú segítséget is ígért.

Németország már korábban bejelentette, hogy Ukrajnának légvédelmi fegyvereket ad és hosszú távú programmal biztosítja az újjáépítést.

Orosz erőművet támadtak az ukránok

Az ukrán erők többször is lecsaptak egy erőműre az orosz Kurszk régióban, ami ideiglenes áramkimaradást okozott - közölte Roman Sztarovojt, a kurszki régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Ukrajna nem vállalta a felelősséget, és nem kommentálta az eseményt.

Wagner-harcosként halt meg a zambiai diák

Jevgenyij Prigozsin orosz üzletember, a hírhedt Wagner-csoport alapítója elismerte, hogy egy Ukrajnában meggyilkolt zambiai diák a szervezetéért harcolt. Zambia válaszokat követelt a 23 éves Lemekhani Nyirenda halála miatt, aki kilencéves börtönbüntetését töltötte Oroszországban, de szeptemberben mégis a háborúban halt meg.

"Igen, jól emlékszem erre a fickóra" - válaszolta Prigozsin egy újságírói kérdésre. Elmondása szerint Nyirenda hősként halt meg, az elsők között volt, aki szeptember 22-én betört az ellenséges lövészárkokba.

Prigozsin és a Wagner-csoport más képviselői az orosz börtönökben amnesztiát kínáltak az elítélteknek, ha hajlandóak csatlakozni az ukrajnai harcokhoz. Az nem egyértelmű, hogy a rabok önként jelentkeztek-e vagy kényszer hatására.

Fronthelyzet

A fronton nehéz a helyzet. A rendkívül nagy orosz veszteségek ellenére a megszállók továbbra is igyekeznek előretörni a donyecki régióban, megvetni a lábukat a luhanszki régióban és a harkovi régióban, délen pedig terveznek valamit - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij szerint az ukránok kitartanak és nem engednek az orosz nyomásnak. "Idén Oroszország százezer megölt katonáját és csak Isten tudja, hány zsoldosát veszíti el. És Ukrajna állni fog. A világ pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy a bűnös háborúban minden bűnöst bíróság elé állítsanak" - mondta az ukrán elnök.

Ukrajna és a G7-ek

Telefonon beszélt egymással az ukrán elnök és a német kancellár. Volodimir Zelenszkij és Olaf Scholz főleg arról tárgyalt, milyen együttműködés lehet Ukrajna és a G7 országok között, idén ugyanis Németország a G7 soros elnöke.

A prioritások egyértelműek az ukrán államfő szerint: védelem a rakétaterror ellen, energia-helyreállítás és élelmezésbiztonság.

Ukrajna egy külön törvényszék felállításán dolgozik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videóüzenetében elmondta, hogy felesége jelenleg is zajló londoni látogatásának egyik célja, hogy az orosz agressziótól szenvedő összes ukrán férfi és nő nevében felszólítsa Nagy-Britanniát, hogy legyen vezető az Ukrajna elleni orosz agresszió bűneivel foglalkozó különleges törvényszék létrehozására és az igazságszolgáltatás helyreállítására irányuló globális erőfeszítésekben.

Az ukrán elnök szerint a rendelkezésre álló nemzetközi jogi eszközök nem elegendőek az igazságszolgáltatáshoz. Még a Nemzetközi Büntetőbíróságon sem lehet bíróság elé állítani Oroszország legmagasabb politikai és katonai vezetését az Ukrajna elleni agresszió miatt, ahhoz egy külön törvényszékre van szükség – a Nemzetközi Büntetőbíróságon kívül.

Azért fordultak segítségért az Egyesült Királysághoz, mert a britek rendelkeznek a külön törvényszék felállításához szükséges tapasztalattal. 1942 telén, amikor még senki sem tudta megjósolni, hogy mikor ér véget a második világháború, a szövetségesek képviselői Londonban írták alá a Szent Jakab-palota nyilatkozatát. Az a dokumentum indította el az utat a nürnbergi perhez, vagyis a háború utáni igazságszolgáltatáshoz.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. november 29-én az ukrán-magyar határszakaszon 4484 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4808 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 152 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. november 29-én 38 ember, köztük 25 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.