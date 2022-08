A Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjának vendége volt Márki-Zay Péter. A bő egyórás műsorban számos téma szóba került a kampánypénzekkel való elszámolástól Jakab Péteren és a kampány értékelésén keresztül a Gyurcsány-problémáig.

Gulyás Balázs kérdésére Márki-Zay elmondta: nemrég kapta kézhez a kampányelszámolást, ami 42 ezer sorból áll, és majd teljes egészében nyilvánosságra igyekszik hozni. Kiderült:

még júniusban is érkezett több száz millió forintos támogatás Amerikából, amit rögzíteni és elszámolni kellett.

Márki-Zay megjegyezte: nem hiszi, hogy Soros György is az adományozók között lett volna, amerikaiak és Amerikában élő magyarok azonban ott lehettek a támogatók között. Márki-Zay úgy számol, hogy nagyjából egy százmilliós összeg fog maradni az elszámolás után, ami a Mindenki Magyarország Mozgalom számlájára fog kerülni. „Ez nem a Mester utcai lakosoktól, meg a mártélyi adományozóktól fog maradni, hanem az amerikaiaktól” – szögezte le az egykori miniszterelnök-jelölt.

Szóba került Jakab Péter is. Márki-Zay szerint a volt Jobbik-elnök minapi bocsánatkérése nem neki, hanem a választóknak szól. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint az, hogy már a kampányban sem segített neki Jakab és a jobbikosok, sokkal nagyobb probléma, mint ami április 3-án este történt (amikor Jakab és Gyurcsány nem volt hajlandó a miniszterelnök-jelölttel egy színpadon állva vállalni a vereséget).

Jakab Péterről szólva Márki-Zay hozzátette: „Nagyon szerettük volna – és az amerikai kutatóknak is ez volt a tanácsa – hogy minél többször, különösen vidéken is álljunk ki egy színpadra, nem volt hajlandó rá, nem is válaszolt. Én azt is mondtam a saját csapatomnak, hogy nézzék meg, hova megy Jakab Péter, és menjünk oda mi. És tessék elképzelni, bárki megnézheti, Jakab Péter nem is tette ki, nem voltak eleve meghirdetett kampányrendezvényei” – mesélte Márki-Zay.

„Atyaúristen!” – reagált Gulyás Balázs műsorvezető, aki Benny Hill-szerű jelenetnek nevezte, ahogy Márki-Zay kergeti Jakabot a kilencvenháromezer négyzetkilométeren. „Ez egészen megdöbbentő” – tette hozzá Gulyás.

A teljes adást – melyben szóba került még a DK is – alább hallgathatja meg:

Márki-Zay azt is elmesélte, hogyan romlott meg a viszonya Jakabbal.

„A másik, ami sokat segített volna, ha a Jobbikot nem gyurcsányozzák össze. Ha a Jobbik már az előválasztásnál a szoros szövetséget nem a DK-val kötötte volna, akkor talán hitelesebben tudtuk volna az ajánlatunkat közvetíteni a később sajnos a Mi Hazánkra vagy a Fideszre szavazó volt Jobbik-szavazók felé. Ott lehetett volna még jelentősége annak, hogy Jakab Péter milyen stratégiát követ, igazából a mi kettőnk személyes ellentéte ebből táplálkozik. Amikor 2021 májusában ezt a Jobbik–DK-szövetséget megkötötték, és ezt én nyíltan kritizáltam, akkor sértődött meg Jakab Péter, és kabinetvezetője, Molnár Enikő” – magyarázta Márki-Zay.

