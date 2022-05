Tovább dagad a Jobbik szexuális botránya, ami tavaly decemberben történt egy pártrendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ököritófülpösön. Apáti István, a Mi Hazánk térségi országgyűlési képviselője közösségi oldalán több kérdést is feltett esetleges szereplőkkel kapcsolatban – írja a Magyar Nemzet.

– Nem hallgathatok a választókerületemben történt megdöbbentő eset kapcsán – kezdte bejegyzését Apáti István a Jobbik szexuális botrányával kapcsolatban. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője azt írta, „ahogy elolvastam a cikket, azonnal elindultam Budapestről haza, hogy társadalmi kapcsolataimon keresztül tájékozódjak”. – Már most sokkal többet tudok, mint amennyit leírok. Még tavaly decemberben Ököritófülpösön került sor egy disznótorra, ahol egy idő után elszabadultak a szexuális indulatok – írta a politikus.

Úgy folytatta, „ösztönlények próbáltak mélyen megalázni egy fiatal hölgyet”. – Jelenleg minden jel arra utal, hogy a 24 éves lánynak csapdát állítottak, amely növeli a feltételezett elkövetők felelősségét. Ha már ezek a nyomorultak akkor ilyen gyáván viselkedtek, most lehetőséget biztosítok számukra, hogy bátran vállalják a felelősséget a tetteikért – írta Apáti, aki azt javasolta az érintetteknek, „amíg várják a bátorságukat, hogy az megjöjjön, gondolkodjanak el az alábbi kérdéseken:

Kocsord csúfosan megbukott egykori polgármesterének, Földi Istvánnak mi köze van a történtekhez?”

Apáti felidézte, Földi egyébként április 3-án is leszerepelt, és sok kérdés merül fel azzal a büntetőeljárással kapcsolatban is, amely közel 100 millió forint jogsértő felhasználásáról szól. Hamarosan fény derül erre az ügyre is, alaptalanul nem akarom meggyanúsítani, de tény, hogy a 100 milliós „hiány” keletkezésének idején ő volt a falu polgármestere. – Szóval, Földinek Jakab Péterrel együtt nyilatkoznia kell arról, hogy a „szatmári fitnesshétvége emlékei" közül mit tudnak felidézni? Földi nőt, vagy férfit megtámadott-e ekkor? Igen, vagy nem?

Földi „katonája”, Miskolczy István csupán az épület beltéri ajtóinak nyitás-zárás funkcióját ellenőrizte asztalosipari szempontból, vagy más szerepe is lehet az ügyben?

Gyüre Csaba mit látott és hallott?

Kíváncsi leszek, hogy a jogász végzettségű Gyüre Csabában a lelkiismeret, vagy a mandátum iránti sóvárgás kerekedik-e felül – sorolta a kérdéseket a Mi Hazánk politikusa. Úgy folytatta: „tudom, hogy Csabának lánygyermeke is van, ezért is remélem, hogy az igazság fontosabb, mint a pénz!” Apáti István azt is hangsúlyozta, „Végül, és utolsó sorban fontos, hogy Jakab Péter mit nyilatkozik?” – Neki és valamennyi jelenlévő országgyűlési képviselőnek kötelessége lett volna az elkövetett bűncselekményt azonnal a hatóságok tudomására hozni. Ehelyett sunnyog és hallgat. Ha bebizonyosodik a nemi erőszak kísérlete,és ő tudott a történtekről, akkor végleg el kell tűnnie a politikából, sőt felelnie kell bűnpártolásért is. Ha ez a gyalázat valóban megtörtént, akkor milyen alapon kérdezne fel bárkit bármiről?! – tette fel a kérdést Apáti István, aki szerint

Jakabnak ebben az esetben el kell foglalnia az őt már régen megillető helyet: „az ismeretlenség és a szégyen homályában”. Hozzátette azt is, a teljesen elbutult, semmihez sem értő, mindenre alkalmatlan, erkölcsileg megsemmisült jobbikos vezetésnek annyit azért mégiscsak kellene tudnia, hogy ezt az ügyet nem a párt etikai bizottságának, hanem a rendőrségnek kell kivizsgálnia.

Szexuális erőszak

Sajtóhírek szerint tavaly decemberben egy jobbikos rendezvényen a párt egyik vezető politikusa, volt polgármester szexuális erőszakot kísérelt meg egy 24 éves lánnyal szemben, aki Szilágyi György élettársa. A Bors információi szerint az áldozatot jobbikos politikusok felcsalták és bezárták egy szobába, majd a tettes fizikai erőfölényét kihasználva próbálta őt megerőszakolni. A lap megszerezte az ügyben született beadványokat, iratokat, amelyekből kiderül, hogy bűncselekményről, erőszakos nemi közösülés kísérletéről van szó.

A birtokukba jutott információk szerint ugyanis

a Jobbik egyik vezető politikusa, aki korábban polgármester is volt, felcsalta az áldozatot egy szobába, míg egy másik jobbikos politikus kívülről rájuk zárta az ajtót.

A tettes ezután berántotta a tiltakozó hölgyet a fürdőszobába, hozzászorította a falhoz, levetkőzött, majd megpróbálta megerőszakolni.

Szerencsére egy másik jobbikos politikus, meghallva a segélykiáltásokat, az áldozat segítségére sietett. Behatolt a szobába és addig dörömbölt a fürdőszoba ajtaján, amíg a tettes kénytelen volt kinyitni az ajtót, így a hölgy ki tudott menekülni – számol be az eseményekről a Bors.

Jakab is tudta

A lap szerint az eseményről Jakab Péter pártelnök és kabinetfőnöke, Molnár Enikő is tudomást szereztek. Az erőszakot elszenvedő hölgy beadvánnyal fordult a Jobbik etikai bizottságához, az ügy kivizsgálását, a tettes megbüntetését követelve. Miután nem történt semmi, az áldozat az ügyben később hivatalos feljelentést is tett. A Bors úgy tudja, hogy

az ügyben már megkezdődött a nyomozás.

A rendezvényen, ahol a bűncselekmény történt, jelen volt Jakab Péter és kabinetfőnöke is más pártvezetők társaságában.

A Bors azt írta, az áldozat szerint utólag gyanúra adott okot, hogy az élettársát, Szilágyi Györgyöt, a Jobbik egyik alelnökét külön kérése ellenére sem hívták meg a vidéki rendezvényre. A 24 éves hölgy választókerületi szervezőként dolgozott a Jobbiknak. Ahogy több hivatalos beadványban, aláírásával is megerősítve rögzítette, gyanútlanul ment el abba a vendégházba a Szabolcs-Szatmár megyei Ököritófülpösön, ahol a bűncselekmény történt.

A bűncselekményről a Bors állítása szerint Jakab Péter csak azért szerzett később tudomást, mert éppen ekkor, az egyik hivatalos beadványban rögzítettek szerint „olyan részeg volt, hogy egyik testőre sem tudta talpra állítani”.

Az áldozat a történtek után elmenekült a helyszínről, majd azonnal hívta az élettársát – Szilágyi Györgyöt, a Jobbik alelnökét – aki néhány nappal később a parlamentben szóvá is tette a történteket Jakab Péternek és kabinetfőnökének, Molnár Enikőnek. Ezután ő és az áldozat hivatalos beadvánnyal fordultak a párt etikai bizottságához. Jakab Péter és Molnár Enikő azonban nem voltak hajlandók még a kért etikai vizsgálat megindítására sem. A sértett mindezek után a bűnüldöző hatóságokhoz fordult.

Minden igaz

– A történet igaz abban a formában, ahogyan a lapokban megjelent

– nyilatkozta a Telexnek az ügy kirobbanása után Szilágyi György. Állítása szerint magánbeszélgetéseken kérte, hogy foglalkozzon az üggyel az elnökség, ennek ellenére korábban nem indult belső vizsgálat. – Még csak elnökségi ülés sem volt december óta – mondta Szilágyi. Ezek után döntött a sértett úgy, hogy a párt etikai bizottságához fordul, ez 10 nappal ezelőtt történt meg, a rendőrségi feljelentés pedig most kedden. Hozzátette, élettársa „nem akart a Jobbiknak ártani, nem akart a figyelem középpontjába kerülni. Végig abban bízott, hogy a párt vezetése nagyon gyorsan kezelni fogja az ügyet és igazságot szolgáltat”.

Ellentmondás

A Jobbik sajtóközleményben reagált a fentiekre.

A Jobbik és annak etikai és fegyelmi bizottsága az ügy kivizsgálását a beadvány megérkezése után azonnal elindította, és erről a beadványozót is értesítette – közölte Jakab Péter pártja, ellentmondva saját alelnökének.

A párt szerint aljas hazugság ennek ellenkezőjét állítani, és ígérik, hogy az információkat nyilvánosságra hozó lap ellen pert indítanak majd.

A Jobbik sajtóosztálya a Magyar Hang megkeresésére is reagált, mint fogalmaztak, a helyszínen tartózkodók semmilyen erőszakos cselekményt nem láttak a tavaly decemberi, ököritófülpösi rendezvényen. – Most, közel fél évvel a történtek után – múlt hét hétfőn – az érintett hölgy etikai eljárást kezdeményezett az ügyben, amit a párt azonnal el is indított, erről pedig az érintettet tájékoztatta is a bizottság. Emellett Jakab Péter azt tanácsolta Szilágyi Györgynek, ha bármi ilyet tapasztaltak, akkor ne pusztán etikai bizottsághoz forduljanak, hanem a nyomozati szervekhez is, hisz érdemi megállapítást ők tudnak tenni az ügyben. Erre Jakab Péter ígéretet is kapott – olvasható a párt válasza, amit a portálnak küldtek. Eközben a Vadhajtások a nemi erőszak gyanúja mellett arra is emlékeztetett, hogy már korábban állt a bál Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú egyéni választókerületében a Jobbik jelöltje, Földi István miatt. Sajtóhírek szerint ugyanis a politikus jelentkezésekor megtévesztette az Országos Előválasztási Bizottságot azzal, hogy elhallgatta, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult eljárás ellene.

Borítóképünkön Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt