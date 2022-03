Hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség, illetve a munkáltatók a jövőben már nem írhatják elő az oltás felvételét a munkavégzés feltételeként, ez alól az egészségügy és a szociális szféra kivételt képez

– jelentette be Gulyás Gergely még csütörtökön a Kormányinfón - írja a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a részletekkel kapcsolatban akkor elmondta: a kormány döntésének értelmében megszüntetik a maszkviselési kötelezettséget a tömegközlekedési eszközökön, az állomásokon, a megállóhelyeken és a pályaudvarokon, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban, illetve a vendéglátóhelyek dolgozóinak sem kell maszkot hordaniuk munkavégzés közben. Azt is hozzátette: természetesen saját egészsége védelmében a jövőben is bárki viselhet maszkot.

A kormány döntése értelmében eltörölnek minden olyan korlátozást is, amely eddig valamely szolgáltatás igénybevételét védettségi igazolványhoz kötötte. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó megkötések is: a sport-, kulturális és egyéb zenés-táncos rendezvények, illetve az ötszáz főnél nagyobb létszámú szabadtéri események is védettségi igazolvány nélkül látogathatók ezentúl.

A védettségi igazolvány kiállítására és érvényességére vonatkozó szabályok viszont nem változnak, mivel azokat az európai uniós Covid-igazolványhoz kapcsolódó szabályozásnak megfelelően alakították ki, és az uniós országok továbbra is maguk határozzák meg az országba való belépés feltételeit. A Magyarország területére történő beutazás viszont szabaddá válik.

A korlátozások feloldásáról szóló kormányrendelet értelmében a munkáltató döntésétől függően, de legkésőbb 2022. április 1-jén feloldják azok fizetés nélküli szabadságát is, akik eddig a kötelező munkáltatói előírás ellenére nem oltatták be magukat. Az oltás felvétele tehát csak az egészségügyi és a szociális dolgozóknál, valamint a honvédelemben elvárás, a közigazgatás többi területén már nem.

Mivel a kórházban ápolt betegek száma is csökken, ezért az egészségügyi szolgáltatásokat is a normál működés szerint lehet igénybe venni, a maszkviselés ellenben ezentúl is kötelező a kórházakban. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a koronavírusos betegek ellátása az erre kijelölt intézményekben zajlik. A tárca tájékoztatása szerint a járvány miatt elhalasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, ugyanakkor a továbbiakban is biztosítják a kórházi oltópontok működését.

A koronavírus-járvány gyakorlatilag napra pontosan két éve változtatta meg mindennapjainkat. Az októberben kezdődött negyedik, majd a későbbi, decemberben megjelenő ötödik hullám szinte összeért, a koronavírus delta variánsát egyre inkább az omikron váltotta fel. A szakemberek előrejelzései alapján azonban ez már nem okozott olyan súlyos megbetegedéseket, mint a korábbi variánsok, így az ötödik hullám hamarabb lecsengett, mint a korábbiak.

A mostani intézkedések nem érintik az egészségügyi veszélyhelyzetet, a különleges jogrendet a kormány a hatodik hullám veszélye miatt továbbra is fenntartja.

Borítókép: Illusztráció/Vásárlók a szinte teljesen elnéptelenedett nyíregyházi Nyír Plaza Bevásárlóközpontban 2020. március 23-án.