Ironikus, hogy épp az objektivitását és a függetlenségét hangoztató baloldali magyar sajtó egyik emblematikus orgánuma, a 444.hu a szakmaiság legalapvetőbb kritériumait semmibe vevő elfogultsággal tudósított a Városháza-gate-ről, amely az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb politikai botrányává dagadt - írja a Magyar Nemzet. Mint ismert, a Városháza körüli gyanús ingatlanügyletek miatt a rendőrség különleges, gazdasági nyomozói befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt vizsgálódik, 14 feljelentés alapján. A napokban pedig Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnél, és a fővárosi főjegyzőnél tartott házkutatást a rendőrség. Utóbbiról a 444.hu mintegy Karácsony Gergely szócsöveként tudósított, egyebek mellett azt idézve a „kreált ügyet” emlegető főpolgármestertől, hogy a hatóság olyan dokumentumokat keresett, amelyek a Budapest.hu oldalon is megtalálhatók.

Ám nem véletlen, hogy a Soros György blogjaként is emlegetett portál szisztematikusan bagatellizálta a fővárosi ingatlanok korrupciós módszerekkel történő kiárusítását. Ugyanis Anonymusnak a Városháza-gate-ről közzétett videóiban a korrupciós ügyek egyik kulcsfigurája, a baloldalhoz kötődő Gansperger Gyula arról beszélt, hogy a 444.hu-t a Soros-hálózat, és Veres Tibor, a Wallis tulajdonosa is támogatja, valamint hogy Uj Péter főszerkesztő szoros kapcsolatot ápol Bajnai Gordonnal. Az egykori szocialista miniszterelnök több felvételen is hallható megszólalása alapján egyfajta közvetítői szerepet játszhatott az ingatlanok dobra verésében.

Elhallgatott kulcsrészletek

A 444.hu a Városháza-gate azon központi jelentőségű részleteiről sem tudósított, amelyekből kiderül, hogy a baloldali többségű Fővárosi Önkormányzatban egy jól bejáratott, alaposan megszervezett szisztéma – egy úgynevezett jutalékos rendszer – működik az ingatlanvagyon fű alatti dobra verésére, méghozzá a vezetők tudtával, és jóváhagyásával. Az eddig nyilvánosságra hozott hangfelvételekből kiderül, hogy a Fővárosban személyre szabott pályázatokat írnak ki az akár több százmillió forintos kenőpénzeket fizető vásárlókra, akik 10 százaléknyi vesztegetési pénz kifizetése fejében lényegében konkurencia nélkül juthatnak az akár több milliárd forintnyi értékű ingatlanok birtokába.

A 444.hu-nak a Városháza-gate-ről tudósító, nagyjából egytucatnyi cikkében mindössze egyetlen mondatban említették a jutalékos rendszert: „a felvételen beszélő férfi – vélhetően Gansperger Gyula – azt állítja, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes Berki Zsolt közreműködésével jutalékos rendszert működtet a Városházán”. A témával foglalkozó cikkeikben sehol nem fejtették ki, hogy Gansperger kicsoda, csak annyit írtak róla, hogy üzletember. Így azt sem említették, hogy Gansperger Gyula – akire az egyik hangfelvételen Bajnai Gordon olyan régi harcostársaként utalt, akihez a barátságnál is erősebb szálak fűzik, és egyébként ő váltotta az egykori kormányfőt a Wallis élén – maga beszélt arról, hogyan vásárolt meg a cége egy nagytétényi ingatlant, ugyancsak az említett vesztegetési pénzek kifizetésével. A jutalékos rendszer számos felvételen szóba került, és beszélt róla a szintén Wallis-os Bodnár Dezső is, akit a 444.hu egyáltalán nem említett meg. Ez azért is figyelemre méltó, mert a főváros baloldali vezetéséig érő botránynak éppen a jutalékos rendszer a legkritikusabb pontja, amelyen keresztül üzemszerűen árusíthatják ki a fővárosi ingatlanvagyont. Az eddig megnevezett 13 ingatlan közül nem egy több milliárd forint értékű ami 10 százaléknyi jutalékkal számolva egyenként több százmillió forintnyi korrupciós pénz kifizetését jelentheti, a 40 milliárd forintra becsült Városháza eladása esetén pedig a jutalék 4 milliárd forintra is rúghat.

Agyilag fáradt főszerkesztő

A jutalékok beszedésében, és a befektetők felhajtásában központi szerepet játszó Berki Zsolttal is csak egy-egy szó erejéig foglalkozik a 444.hu, pedig Gansperger és Bodnár beszámolója szerint Berki ugyancsak a korrupciós ügyletek egyik központi figurája, s még a fővárosi vagyonkezelő vezetője, Barts Balázs is kvázi feletteseként tekint rá. A balliberális portál arra sem tért ki, hogy Gansperger elmondása szerint Berki Zsoltot testvérével, Berki Józseffel együtt „vették be a buliba”, ami azért is érdekes, mert utóbbi a néhai Kiss Péter, egykori MSZP-s miniszter mellett dolgozott, ahogyan Kiss Ambrus is.

Ráadásul arról a fejleményről sem ejtett szót a 444.hu, amely igazán perspektívába helyezi a Városháza-gate-et, és világos képet ad a korrupciós ügyletek volumenéről. Vagyis arról, hogy Gansperger Gyula mellett a fővárosi „cápák” egyéb csatornákon is gőzerővel dolgoztak azon, hogy a Városháza épületén minél hamarabb túladhassanak. A Mediaworks Hírcentruma birtokába került dokumentumok, köztük számos e-mail, Viber-üzenet tanúskodik arról, hogy a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója, Barts Balázs mellett a mindenféle hivatalos pozíció nélkül tevékenykedő Berki Zsolt több, Magyarországon ismert üzleti kör felé is lépéseket tett a Városháza-projekttel és számos más budapesti ingatlannal összefüggésben. Mi több, külföldi, például olasz befektetőknek is eladásra kínálták a műemlékvédelem alatt álló épületegyüttest.

Az már csak hab a tortán, hogy a 444.hu podcastjának egyik műsorvezetője nemes egyszerűséggel zavaros hülyeségnek nevezte a Városháza-gate-et, a műsorban szintén szereplő főszerkesztő pedig úgy fogalmazott, hogy „én most nagyon magamba szálltam, mert nem érzem magamban az erőt, hogy a Városháza-ügyet ától cettig (átbeszéljem). Annyira hosszú lenne ez az egész sztori. Nem érzem magamban agyilag az erőt”.

Beejtőernyőztetett Soros-katonák

A 444.hu-t kiadó céget, a Magyar Jeti Zrt.-t 2013-ban alapította az Indexet otthagyó Uj Péter, Szedeli Zsuzsanna, Fenyő Balázs István valamint Kardos Gábor Miklós. Az egyedüli tulajdonos abban az időben a PlanCman Kft. volt, a céget pedig ketten tulajdonolták: Uj Péter mellett Kardos Gábor Miklós. Az alapítást követő évben csatlakozott a cég igazgatóságához két Soros-közeli szereplő, Valér Kot és Marie Nemcova. Az amerikai milliárdos pénzt is adott a 444-nek. Mint a Kontra idén tavasszal megírta, a portált kiadó Magyar Jeti Zrt. „Civil újságírás” című projektje 49,5 ezer dolláros (közel 14 millió forintos) támogatást kapott az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) magyarországi programjának részeként. Emellett a 444.hu igazgatóságában helyet foglaló Marie Nemcova a teljes cseh Soros-kirendeltség, az Open Society Fund Prague programigazgatója volt az 1990-es években, jelenleg pedig az Európában terjeszkedő, szintén a spekulánshoz köthető médiaalapítvány, a Media Development Investment Fund (MDIF, magyarul: Médiafejlesztési Beruházási Alapnak) programigazgatója. Nemcovával egyidejűleg megjelent a Magyar Jeti Zrt. tulajdonosi hátterében a Digital News Ventures LLC nevű New York-i székhelyű vállalkozás is. Ez a cég leányvállalata a Media Development Investment Fundnak, amely 2005 és 2009 között 15 millió dollárnyi támogatást kapott a Soros-féle Open Society Institute-tól, és amin keresztül a spekuláns 39 további országban is intézi a médiabefektetéseit. Az alap egyik igazgatósági tagja pedig a fentebb már emlegetett Nemcova.

Sorosnak a Magyar Jetiben való térnyerését követően Uj Péterék a Soros Alapítvány partnerszervezetének számító, svájci székhelyű OAK Foundation pályázatán is nyertek támogatást, 76 millió forintot. Utóbbi szervezetről azt írta korábban az Origo, hogy egy Open Society-s dokumentum partnerszervezetként tünteti fel az OAK-ot, kifejezetten európai projektekre vonatkozóan.