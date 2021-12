„Minket ilyen ellenzékkel, ilyen baloldallal vert meg a sors” – jelentette ki, hozzátéve, voltak azért vidám pillanatok is. Szerinte Jakab Péter, a Jobbik elnöke az elmúlt években „annyi élelmiszert hurcolt a parlamentbe, hogy egy vegyesboltot is nyithatna”, és állítólag még füstgránátot is tart a pult alatt, sőt azt beszélik, hogy „ő viszi Gyurcsánynak a legjobb nyalókákat is”. Megjegyezte azt is: érdemes még szót ejteni „a részmunkaidős főpolgármesterről”, aki „most inkább eladja a Városházát, csak hogy ne kelljen bemennie dolgozni”.