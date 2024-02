Az angol bajnokság élén Liverpool 4–1-es győzelmet aratott a vendég Chelsea felett az angol labdarúgó-bajnokság szerdai rangadóján. A londoniak ellen Szoboszlai Dominik is betalált.

A lefújás után a magyar válogatott csapatkapitánya meglepő nyilatkozatot tett a találatáról, és egy vicces tanácsot adott csapattársának és barátjának, a csereként beálló Trent Alexander-Arnoldnak.

A gálaelőadást tartó liverpooliak már az első félidőben eldönthették volna az összecsapást, de a szünet előtt 2–0-s előnynél büntetőt rontott az uruguayi Darwin Nunez, aki később még kétszer a kapufát találta el. A magyar válogatott csapatkapitánya, aki sérülése után először lépett pályára kezdőként, a hazaiak harmadik gólját szerezte egy nyolcméteres fejessel a 65. percben, majd később lecserélte őt az idény végén távozó német edző, Jürgen Klopp. Ezt követően a londoniak szépítettek, majd a kolumbiai Luis Diaz visszaállította a különbséget – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Klopp megfeledkezett Szoboszlairól

A remek győzelem után Klopp hosszasan elemezte a mérkőzést, és a német edző kisebb meglepetésre csak egyetlen rövid megjegyzés erejéig említette Szoboszlait. A német szakember nyilatkozatában azt emelte ki, hogy akkor volt a Liverpoolnak két-három helyzete, amikor Diogo Jota vezérletével a letámadás megkezdődött. A sajtótájékoztatón jelenlévő újságírókat sem ragadta meg Szoboszlai fejesgólja, inkább a húsz éves szélsőről, Conor Bradleyről és Darwin Nunezről faggatták a német mestert – írta meg a Magyar Nemzet. Való igaz, a meccs legjobbja Conor Bradley volt, aki a gólja mellett két gólpasszt adott. A magyar és a liverpooli szurkolók többségének azonban Szoboszlai Dominik fejesgóljáról is emlékezetes marad majd a rangadó. A magyar válogatott csapatkapitányát fejjel korábban még nem láttuk gólt szerezni, és most megmutatta, e téren sincsenek hiányosságai. A lefújás után a magyar játékos nem felejtette el méltatni a gólpasszt adó fiatal csapattársát, Bradley-t, és még picit viccelődött is a sérülése után csereként beálló angol válogatott barátján, Trent Alexander-Arnoldon.

Élete első fejesgólja

Szoboszlai Dominik a meccs 65. percében talált be a kapuba Conor Bradley jobb oldali beadását követően, ezzel 3–0-ra alakítva az eredményt.

Nagyon jól teljesített. Egy gól, két gólpassz, ennél jobb napot nem is kívánhatna az ember. Nagyon örülünk neki, ezt lehet folytatnia. Köszönöm neki az a remek passzt. Nem kellett túl sokat tennem, mert a labda épp a fejemre érkezett

– árulta el Szoboszlai a lefújás után, majd egy meglepő vallomást is tett.

Szoboszlai's goal:



– Create space by moving.

– Diagonal from LCB.

– Isolate RB.

Bradley 👏pic.twitter.com/mTkRApOacO — Fs Laputa (@Fs_Laputa) January 31, 2024

– Valószínűleg ez volt az első fejes gólom az életemben, de remélhetőleg jön majd még több is – mondta el a Liverpool magyar játékosa. Bradley a sérüléséből éppen felépült Trent Alexander-Arnold helyén kezdett a Liverpoolban, aki később Szoboszlai lecserélésével egy időben váltotta a fiatal poszttársát. A tréfára mindig kapható Szoboszlai óva is intette Alexander-Arnoldot Bradley-től – olvasható az Origón.