Drámai esetet osztott meg Facebook-oldalán egy édesanya, mely történet igazi mélységét az adja, hogy valójában bármikor bármelyik gyermekkel megeshet, ha nem vigyázunk eléggé - írja a Bors.

Az amerikai Springfieldben élő Jaime Lippold április 25-én vett észre egy pattanást négyéves kislánya, Aubree arcán. Nem gondolt semmi rosszra egészen addig, amíg napokkal később fel nem tűnt neki, hogy a seb egyre nagyobb és nagyobb lesz: láthatóan elfertőződött és a kislány is egyre rosszabbul volt, láza lett, nem tudott enni, és felkelni sem akart. Kétszer is orvoshoz vitte a kislányt, ahol mindkétszer azt mondták neki, ótvar, és kapott is krémet a gyermekeknél gyakorta kialakuló bőrbetegségre.

Amikor azonban a seb már a kétszeresére nőtt, és Aubree láza sem akart lemenni, édesanyja úgy döntött, beviszi a helyi gyermekkórhzba. Alighanem élete legjobb döntését hozta meg. Itt derült ki ugyanis, hogy a kislány HVS-1, azaz herpesz vírussal fertőződött. Azonnal agresszív antibiotikumkúrába kezdtek és négy teljes napig bent is tartották a gyermeket.

Jamie ekkor értette meg: ő maga volt, aki megfertőzte kislányát. Noha volt a száján egy herpesz, az már elmúlófélben volt, és nem is gondolta, hogy egyetlen arcra puszival ekkora bajt okozhat. Most azonban a lehető legtöbb emberhez szeretné eljuttatni történetét, hogy felhívja a szülők figyelmét a veszélyre.

– Ne puszilgass babákat, amikor herpeszed van! Ne puszild meg őket, ha úgy érzed, herpeszed lesz. Ne puszilgasd őket, még ha a herpeszed "begyógyult"! Amíg látható, átadható – figyelmeztet posztjában, melyben kiemeli: még szerencse, hogy időben bementek a kórházba, és nem vártak többet arra, hogy az ótvarra adott krém kifejtse a hatását.

Borítókép: illusztráció