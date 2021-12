Éppen száz éve történt, hogy IV. Károly magyar király másodszor is visszatért Magyarországra, és másodszor is kísérletet tett trónja visszaszerzésére. A gyakran „második királypuccsként” is emlegetett próbálkozás az antant és a szomszédos államok tiltakozását is kiváltotta, és a nemzetközi nyomás hatására 1921. november 6-án a magyar nemzetgyűlés törvényt alkotott a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztásáról. Az események 100. évfordulóján Tarján M. Tamás történésszel, a Rubicon Intézet tudományos segédmunkatársával beszélgettünk.