“Csabdi külterületén, mesés erdei környezetben eladóvá vált egy családi mini-birtok.

A terület:

A terület a Natura 2000-s környezetvédelmi terület határán fekszik, a környezet rettentően szép, nyugodt, átmenő forgalomtól teljesen mentes. Alapterülete: 2,3 hektár. A telken belül a közművek közül villany van, illetve az első ház vezetékes vízhálózatra is rá van kötve. A területen található épületek több ütemben épültek, és több funkcióval rendelkeznek.

Az első ház:

Építés módja szerint vegyes falazatú, remek állapotú.

Alapterülete 135 nm, a kezdeti 90 nm-t építették egybe a meglévő télikerttel, így egy remek hangulatú nappaliba lép be rögtön az ember. Ezen kívül még 2 hálószoba, konyha, kamra, két fürdőszoba és két mellékhelyiség áll a lakók rendelkezésére.

Gyönyörű fapadló, kazettás famennyezet, kandallók, igazi vidéki életérzés vár minket ebben a házban.

A meleget vegyes tüzelésű kazán egy 1000 literes puffertartállyal, valamint a kandallók biztosítják. A nyári melegben klíma segíti a megfelelő hőmérséklet elérését.

A házra napkollektorok lettek felszerelve az optimális rezsiköltség elérésére.

A hátsó ház:

Az építés módja könnyűszerkezetes, alapterülete 170 nm.

Az alsó szint annak idején istálló volt, jelenleg műhelyként üzemel. Fűthető, hűthető, víz és villany is be van szerelve, teljes értékű lakrész is lehet.

Az emeleten egy 90 nm-s amerikai konyhás nappali, 2 hálószoba, fürdőszoba, dupla wc, gardrób lett kialakítva. Rendkívül tágas, élehető, világos.

A meleget itt is vegyes kazán illetve inverteres klíma biztosítja.

A házakhoz külön bio-emésztőt alakítottak ki.

A kert:

A gyönyörű környezetben fekvő kert 2,3 hektár alapterületű. Az autó behajtás illetve a dupla garázs elérése murvás úton lehetséges. A két ház között egy 6x3 méter területű fűthető, szigetelt, zárható tetővel rendelkező medence található. A nyári estéket egy gyönyörű búboskemence teszi feledhetetlenné. A kert egy részében gyümölcsös, illetve a vagány lakók részére egy kisebb off-road pálya is ki lett alakítva. Az egész évben kertészkedők életét egy 32 nm-s üvegház könnyíti meg.

A kertben két ásottkút is található, egyik vize a hátsó ház vízellátásáért felel.

Az házak és a hozzá tartozó terület sok funkcióra alkalmasak lehetnek. Ajánlom összeköltözőknek, illetve olyanoknak, akiknek saját műhelyre van szükségük a mindennapi munkák elvégzéséhez.[...]”

