Minden mérkőzésre alaposan fel kell készülni, amennyiben a résztvevőknek komoly céljaik vannak. A dunaújvárosi csapat pedig ilyen és, ha itt, ott hiba is csúszott a számításaikba, azt az idei őszi sorozat tanulságai szerint legközelebb igyekeztek mielőbb alaposabb munkával elkerülni. A másik örök tanulság: az összes ellenfelet illik nagyon komolyan venni, mert különben kellemetlen meglepetés érheti az elbizakodottakat. Erre a találkozóra a dunaújvárosiak minden szempontból alaposan felkészültek.

Tóth Árpád a csapat edzője erre az összecsapásra hangolódva elmondta: – Nyilvánvalóan szép játékot szeretnénk bemutatni, de a legfontosabb az eredményesség, amire nagy szükségünk lesz a Mad Dogs ellen.

Mad Dogs-Viadukt SE – Dunaújváros Futsal 2–5 (1–3)

DF: Cseresnyés – Ivacs, Szili, Németh, Kiss. Csere: Váradi, Fekete, Puskás, Varga, Kuti, Vincze. Edző: Tóth Árpád.

A dunaújvárosiak legszebb álmai szerint, Németh első percben lőtt góljával kezdődött a mérkőzés. Aztán Ivacs sem váratott sokat magára, és három perc múlva ő is bevette az ellenfél kapuját.

Ezek a fejlemények nyilván nem ízlettek a hazaiaknak, akik Fischer révén szépítettek. Mielőtt nagyon belendültek volna, Varga érkezett és 1–3-ra alakította az állást, így aztán a csapata nyugodtan mehetett a pihenőre.

A második félidőben bár a hazaiak becsülettel beleálltak a fordítás nehéz programjába, de Fekete és Ivacs alaposan elrontotta a kedvüket. A hajrában még egy gólt lőttek a hazaiak.

Váradi Kornél az utóbbi fordulókban jó szériában játszott: – Nagyon igyekeztem ezeken a meccseken, és nincs más út, továbbra is azt teszem, hogy eredményesebb legyek a jövőben.

Kiss Patrik így értékelt: – Legutóbb magabiztosan nyertünk hazai pályán, elégedettek lehettünk azzal az eredménnyel. Nekem külön örömöm, hogy két góllal járultam hozzá a győzelmünkhöz, de azt mondjuk ki, hogy ehhez a csapat teljesítményére is szükség volt. Igyekezni fogok a jövőben is minél többet lőni, hogy azzal is segítsek a céljaink elérésében. A Mad Dogs ellen? Győzni szeretnénk! Az történt!

Sikerével a csapat holtversenyben az Újpesttel és a TFSE-vel az első helyre állt, igaz utóbbiak egy meccsel kevesebbet játszottak. A forduló további eredményei: TFSE - ELTE-BEAC 6-0, Nagykanizsa - Haladás II. 5-4, Tihany - Érd-SZISE 4-1, UTE - Asterix Érd 15-3.