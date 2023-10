DFVE–III. Kerületi TVE 15–12 (5–5, 4–4, 3–2, 3–1)

DFVE: Maczkó – Kardos D. 2, Dobi 4, Garda 3, Mahieu 1, Jonkl, Szabó N. 1, Csere: Eikel (kapus), Horváth 4, Somogyvári, Pál. Vezetőedző: Vad Lajos.

Gól emberelőnyből: 8/15, illetve 4/10.

Kiállítások: 3/3, illetve 1/1.

III. Ker. TVE–DFVE 8–17 (3–4, 0–3, 4–3, 1–7)

DFVE: Maczkó – Jonkl 1, Dobi 3, Mahieu 2, Szabó 1, Garda 3, Kardos D. 4. Csere: Eikel (kapus), Horváth 1, Somogyvári 1, Pál, Lovász 1. Vezetőedző: Vad Lajos.

– A két mérkőzést egyben kell kezelni, úgy érzem, az edzettségi állapotunk nagyon jó irányba tart. Annak tudom be a sikerünket, hogy felőröltük a III. Kerületet – értékelt Vad Lajos a továbbjutást követően.

Szabó Nikoletta szerint a pénteki és a szombati találkozó is elég kemény volt, és az első meccs hibáiból tudtak tanulni.

Lukács Dénes, a III. Kerület edzője szerint is elfáradtak, és a jobbik csapat jutott tovább. Óriási nyomás alatt játszottak, de a két meccsen hat negyeden át tartották magukat, azonban Dunaújvárosban is és Budapesten is sok volt a hátrányuk, ami sok energiát emészt fel. – A párharc tanulsága, hogy egy mérkőzésen már képesek vagyunk hazai topcsapat ellen ilyen teljesítmény nyújtani – mondta.