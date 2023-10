A világ minden tájáról érkeztek versenyzők a megmérettetésre, többek között az Egyesült Államok, Dél-Korea, Mongólia, Ukrajna, Németország, Svédország, Bulgária, Oroszország is komoly létszámmal képviseltette magát. A mezőny erősségét jellemezte, hogy az egyiptomiak korábbi olimpiai bajnoka, Karam Graber is megmérette magát, és megszerezte első világbajnoki címét ebben a korosztályban is.

Magyarországról huszonhárman léptek szőnyegre, köztük volt két dunaújvárosi versenyző. Papp Gyula a C korcsoport (46–50 éves korosztály) 130 kg-os súlycsoportjába mérlegelt. A második mérkőzésén vállsérülést szenvedett, ezt követően vissza kellett lépnie a további küzdelmektől, végül a hatodik helyen végzett.

Angyal László a D kategória (51–55 évesek) 88 kg-os súlycsoportjában első mérkőzésén vereséget szenvedett a későbbi világbajnok Pavel Denisov orosz versenyzőtől. A vigasz­ágon küzdelmes mérkőzésen legyőzte 7–1-re a dán Palle Brinket, így a bronzéremért küzdhetett. A kisdöntőben a bolgár Krasimir H. Ganev felett 9–2-es pontozásos győzelmet aratott, ami után megérdemelten állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Angyal László ezzel megismételte tavalyi eredményét, Tombor István vezetőedző szerint szorgalma és teljesítménye példa lehet a fiatalok előtt is.