A tavalyi Erste Liga döntős, magyar bajnok Ferencvárosnál először hat játékos távozását jelentette be az egyesület vezetése, Betteridge, Kreisz, Mesikämmen, Galántai, Kozma, Sailio a jövőben már nem a Fradiban játszik. Az első érkezőjük a miskolci csatár, Galajda Zsombor volt. A 2002-es születésű hokis az eddigi teljes pályafutását szülővárosában, Miskolcon töltötte.

A nyáron az is kiderült, hogy a kapus Arany Gergely, Nagy Kristóf, Nagy Gergő, Sarciá Antoninó, Farkas Simon, Seregély Máté, Tóth Adrián, Tóth Gergő, Boros Dániel, Rasmus Kulmala, Julius Marva, Aku Kestilä, Lauri Kärmeniemi továbbra is a zöld-fehérek játékosa marad. Öt légióst szerződtetett a Fradi: Erik Nemec (cseh), Jake Crespi (amerikai), Vladimír Roth (cseh), Adam Brady (kanadai), Nolan LaPorte (amerikai).

Újpesten a legutóbbi sikertelen szezon után – emlékezetes a play-off kvalifikációban a DAB búcsúztatta a lilákat – az utánpótlás felé vették az irányt, ugyanis az UTE nyolc utánpótlás-játékossal számol a felnőtteknél. A kapus Papp Áron, két bekk, Balázsi Márton és Erdőhelyi István mellett öt támadó, Simon Péter, Nádasy Márton, Szabó Rácz Maxim, Lászlóffy Botond és Laskawy Ferenc készülhet az Erste-ligás együttessel. Emellett egy teljes finn sort is összeállítottak az Újpest vezetői: Taavi Tiala, Tino Metsävainio, Miro-Pekka Saarelainen (csatárok), Christian Silfver, Julius Nyqvist (védők) szerepelnek majd a Megyeri úton.

A Budapesti Jégkorong Akadémia Hockey Clubban is volt mozgás bőven, igaz, sokan szerződést hosszabbítottak a legutóbbi keret tagjai közül. Marad a fehérorosz csatár, Ilja Culigin, ugyanúgy mint Pozsgai Tamás, Nagy Krisztián, Farkas Roland, Szabó Bence, Tóth Richard, Dóczi Zsombor, Weidemann Márk és Tóth Gergely is. Új szerzemény a finn csatár, Atte Karppinen, hazájában másodosztályig, a Mestisig jutott. Kazahsztánból érkezett Vitalij Tyeszlenkó. A 30 éves orosz jégkorongozó 2021-ig hazájában játszott, főleg a VHL-ben kapott lehetőséget a felnőttek között, de nyolc mérkőzés erejéig a KHL-ben is szerepelt.