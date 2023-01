Három hét szünet után a lehető legnehezebb ellenféllel folytatta a bajnokságot az újvárosi alakulat, amelynek más célja nem lehetett, mint a tisztes helytállás.

GYŐRI AUDI ETO KC–DKKA 40–24 (22–7)

Győr: S. Toft – Faluvégi 4, Gros 6 (1), S. Oftedal 7, Broch 2, Nze Minko 5, Schatzl Nadine 2. Csere: Solberg (kapus), Hansen 2, Blohm 5 (1), Haugsted, Farkas Júlia, Ogonovszky 2, Győri-Lukács 4, Fodor Cs. 1. Vezetőedző: Ambros Martín.

DKKA: Oguntoye – Szalai B., Borgyos 1, Weisheitel, Nick 2, Horváth P. 4, Kazai 1. Csere: Bartulovic (kapus), Arany 6, Poczetnyik 3, Matucza, Farkas J. 4 (1), Krupják-Molnár 1, Fodor N. 1, Farkas K. 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

Az első félidőt ugyan 0–2-vel kezdte a Kohász, de aztán alaposan állva hagyta a csapatot a Győr, előbb 7–2-re fordítottak, majd 19–3 lett az állás, miután a dunaújvárosi csapatnak semmi sem sikerült. Hihetetlen formában védett Toft, aki a 26. percben 75 százalékos hatékonysággal hárította a vendégek lövéseit. A második játékrészre összekapta magát a ­DKKA, és becsülettel küzdve már eredményesebben és jobban kézilabdázott.

Rapatyi Tamás azzal kezdte értékelését, tartott tőle, hogy ilyen első félidő vár rájuk, miután a Győr Bajnokok Ligája-­tempóban van. Ezzel szemben ők hetek óta nem játszottak.

– Az első félidőben csak kerestük önmagunkat, mindenben le voltunk maradva az ETO-val szemben. A második játékrészre sikerült ezt a ritmust valamelyest felvenni, és az általunk kitűzött célokat, amiket védekezésben szerettünk volna elérni, nagyrészt sikerült megvalósítani. Támadásban a helyzetkialakítás is jó szintet ért el egy Győrhöz viszonyítva, amiből később tudunk táplálkozni. Sok hasznos tanulságot le lehet vonni a találkozóból, a lányok a második félidőért dicséretet érdemelnek.

Horváth Petra szerint az első félidőben nagyon sok labdát eladtak, amiből sorra kapták a lerohanástalálatokat. – A szünet után már a megbeszéltek szerint játszottunk, és gólokat is tudtunk lőni – mondta.

Ambros Martín: – Fantasztikus első félidőt játszottunk, a védekezés, a kapusteljesítmény és a támadójátékunk is káprázatos volt. Ezt szerettük volna végig játszani, de a második fél­időben nem tudtuk megismételni ezt a produkciót.

Sandra Toft: – Az elmúlt hetekben sokat beszéltünk arról, hogyan szeretnénk védekezni. Ezen a meccsen látszott, miért dolgoztunk kőkeményen az edzéseken.