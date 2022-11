Elöljáróban, a megbántás szándéka nélkül annyit el kell mondjunk, hogy a jegyzőkönyv, illetve az élő, számszerű tudósításból az derült ki, ez egy sajnálatosan egyhangú találkozóra sikeredett. A házigazdák meglőtték a maguk góljait, a vendégeknek csak egy becsülettalálat jutott a mérkőzésen.

UTE–DF 7–1 (4–0)

DF: Bán – Ivacs, Kovács, Csányi, Perjési. Csere: Cseresnyés (kapus), Varga, Szili, Németh, Tóth. Edző: Tóth Árpád.

A második helyezett UTE vette a kezébe az irányítást, és könyörtelenül javította a saját gólkülönbségét. Csernay kezdte, aztán jöttek a társai: Kasza, Szűcs, valamint Czerman, és máris megvoltak a félidei eredménnyel.

A folytatásban továbbra is a hazaiak domináltak, a vendégcsapat elöl és hátul is kívánnivalókat hagyott a játékában. Az UTE gólesőjét Medveczki, majd újabb két alkalommal a szerencsés napot kifogó Csernai gazdagította. Végül megrezdült a lilák hálója is: a Dunaújváros edzője, Tóth Árpád igazolt mezőnyjátékosként lőtt a hálóba. Bár biztosan nem szeretett volna a gólvágó szerepében tetszelegni.

A mérkőzés után ezt nyilatkozta: – Gratulálok az UTE csapatának. Nálunk könnyebb ellenfelet nem találtak volna ezen az estén. Sok mindent átéltem már a sportban, de most mélységesen szégyellem magam. Remélem, mindenki magába néz, mert ez így nem folytatódhat!