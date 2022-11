A DAB szerdán folytatja tétmeccseinek sorozatát. Szerdán Miskolcon (18.30) a Magyar Kupa második fordulójában korcsolyázik jégre Niko Eronen együttese.

Az első fordulóban a DAB a DVTK Jegesmedvék Akadémiával találkozott. Az első találkozón Miskolcon 3–3 volt az eredmény, majd Dunaújvárosban 6–0-ra nyertek az Acélbikák. A másik dunaújvárosi csapat, a Worm Angels a MAC Ikonok ellen búcsúzott (2–7, 2–3).

A dunaújvárosiaknak a második fordulóban is Miskolcra kell utazniuk, de most sokkal nehezebb dolguk lesz, mint legutóbb. A Jegesmedvék remek formába lendültek az Erste Ligában, a közelmúltban a címvédő SC Csíkszeredát is legyőzték.

A Magyar Kupában most a harmadik fordulóba kerülés a tét (december 21-én és január 3-án játsszák a mérkőzéseket). A négy továbbjutó számára akkor már a négyes döntő elérhető közelségbe kerül. A Final Fourban ott van már a címvédő Debreceni EAC, valamint az osztrák ligában (ICEHL) szereplő Hydro Fehérvár AV19.

A második forduló további párosítása: MAC Ikonok–Budapest Jégkorong Akadémia HC, UTE–Újpesti Jégkorong Akadémia, FEHA19–Ferencváros-Telekom.

A továbbjutás két mérkőzésen dől majd el. A DAB a Magyar Kupa mellett még két mérkőzésen szerepel a héten, mindkettőt az Erste Ligában játssza. Pénteken a DAB a listavezető Budapest Jégkorong Akadémia HC vendége lesz (18.40, Vasas Jégcentrum, Káposztásmegyer).

Vasárnap pedig a FEHA19, a székesfehérváriak akadémiája érkezik Dunaújvárosba. Velük a DAB november első napján találkozott a megyeszékhelyen, és szétlövéssel 4–3-ra kikapott, vagyis van törleszteni való.