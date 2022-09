A magyar csapatban nem egy ismert gyorsasági kajak-kenus indult, köztük volt a DKSE-ből Hajdu Jonatán is, de kenuban párosbeli társa, Fekete Ádám, továbbá Korisánszky Dávid is a csapat tagja volt más ismertebb nevek mellett, illetve már a hazai selejtezők során is lapátot fogott Bodonyi András.

– Amennyiben így összeállunk, én azt gondolom, komoly győzelmi esélyeink vannak, főleg, hogy az oroszok nem indulnak. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt két évben a pandémia miatt elmaradtak a vb-k, így most mindenki biztos nagyon motivált lesz. Rövidtávon a japánok veszélyesek lehetnek, de figyelnünk kell többek között a Fülöp-szigetekre, az ukránokra, és biztos lesznek újonc országok is – mondta még a vb előtt és a hazai válogató után Reményi Péter, a Römi Sárkányhajó Klub vezetője, akinek egyesülete egy híján az összes számban kiharcolta a világbajnoki indulás jogát.



Nos, Racicében is alaposan kitettek magukért a magyar egységek, ugyanis összesen huszonhét érmet nyertek. Ami felnőttcsapataink mérlegét illeti, négy arany-, három ezüst- és három bronzéremmel zárták a négynapos eseményt. S számunkra leginkább örömteli, hogy az összes elsőségben részes volt Hajdu Jonatán, aki ilyen sikerekkel zárhatta ezt a kis „kikacsintást” a sűrű szezonját követően.