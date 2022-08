Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a pódiumedzés vegyesen sikerült, és sajnos Székely Zója megnyomta bokáját. A szerek közül az ugrás jól ment, gerendán viszont vegyes volt a kép.

Altorjai Sándor csapatvezető arról tájékoztatott, hogy még szoknia kell a csapatnak a szereket, de voltak kifejezetten jó gyakorlatok is. A szállással és az étkezéssel minden rendben, de több olyan részterület is van, amely nehézséget okoz valamennyi delegációnak, így például a transzferrel kapcsolatban voltak gondok.

A hivatalos versenyprogram szerint a - Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill összetételű - felnőtt válogatott augusztus 11-én, csütörtökön a 2. csoportban lép a szerekhez, ahol például a finnek, a portugálok, spanyolok, svédek és az írek is szerepelnek, és gerendán kezd. A 2. csoport az előzetes kiírás szerint 12.24 órakor mutatkozik be, a végeredmény azonban csak az utolsó, a 4. csoport után alakul ki. A selejtező alapján hirdetik az egyéni összetett eredményét, illetve az itt elért pontszámok szerint alakítják ki a szerenkénti és a csapatdöntőket is. A lebonyolításhoz szintén hozzátartozik, hogy csapatonként az öt főből négy tornász mehet fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszámot veszik alapul. A csapatfináléba a legjobb nyolc nemzet kerül be, ahol már csak 3 tornász mutathatja be gyakorlatát egy szeren, és mind a három eredmény számít.

Szerdán a Czifra Lili (DKSE), Balzsay Hanna (KSI SE), Bogyó Anna (KSI SE), Knight Anna (Postás SE) Maráczi Fruzsina (Delfin SI SE) alkotta junior válogatott pódiumedzésére kerül sor a kontinensviadalon.

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: Vegyesen sikerült a pódiumedzés, a legrosszabb az, hogy Székely Zója talajon egy dupla szaltó után megnyomta a bokáját, és nem tudjuk, hogy alakul a lába szerdára, ez mindenképpen zavart jelent az edzésmunkában. Mindenesetre bízom a lányokban, hiszen rengeteg munka van bennük. A legjobban az ugrás ment, de azt kell mondanom, hogy ezt egy edzésnek kell felfogni, a verseny pedig két nap múlva van. A pontos szerleosztás szerdán lesz publikus.

Altorjai Sándor, csapatvezető: Úgy gondolom, nem mozogtak rosszul a lányok, de nyilván még meg kell szokni a termet, a szereket. Például felemáskorlátra is többször felmenetek egy-egy elemet belőni, itt is szokni kell még a rugózást. Nagyon bízom abban, hogy Zóját nem fogja hátráltatni, hogy megnyomta a lábát. Szervezésügyileg van egy-két probléma, talán a lehetőségre, hogy multi Eb-t rendezhet München, nagyobb hangsúlyt fektet, mint a sportolókra. Igaz, ez nem kis esemény, hiszen 9 sportág kontinensviadala folyik egyszerre, nem könnyű feladat, csak az ember ilyenkor mindig egy kicsit elfogult a saját tábora felé. Például nagyon nehezen szereztünk a csarnokban jeget Zója lábára, ami normál esetben mindig elérhető. Vagy ott van például a szállítás. A versenyzőket kiviszik az edzésre, de a delegáció más tagjait nem szállítják, még egy orientációs értekezletre sem, azt mondták, oldjuk meg tömegközlekedéssel, és a csarnok nincs közel.