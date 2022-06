A lányok a csoportküzdelmeket az első helyen fejezték be az OSC-Újbuda előtt. Tíz mérkőzést játszottak, kilenc győzelem mellett egy vereséggel – a BVCS-től kaptak ki – zártak. A másik ágon az ­UVSE végzett az élen, a második a III. Kerület lett.

A folytatásban a Dunaújvárosban rendezett négyes döntő következett múlt hétvégén. Itt a csoportelsők a másodikokkal játszottak a fináléért.

Az újvárosi hölgykoszorú óriási fölénnyel húzta be mérkőzését, 24–5-re verve a III. Kerületet. Az óriási dominanciára jellemző, hogy a második negyedben már 10–0-ra vezetett Mihók Attila és Fülöp Tibor alakulata. A másik találkozón az UVSE 14–10-re nyert az OSC-Újbuda ellen.

Így az aranyéremért az élvonal után itt is az Újpesttel kellett megküzdeni. A riválisnál olyan játékosokat is bevetettek, akik az ob I-ben szerepeltek végig, csak erre a hétvégére nevezték őket ide is.

DFVE–UVSE 7–10 (2–3, 3–3, 0–0, 2–4)

DFVE: Horváth A. – Kardos D., Jonkl 2, Szabó N. 2, Somogyvári 1, Pál 2, Sümegi. Csere: Szabó I. (kapus), Kardos L., Lovász, Erdélyi, Horváth M., Rend.

UVSE: Szombathelyi – Aubéli 1, Baksa 2, Golopencza N. 1, Szegedi 3, Irmes, Peresztegi Nagy 3. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Örkényi, Kóka, Rádli, Binder, Tóth, Váli.

Győzelmével az UVSE elmondhatja, hogy minden sorozatban aranyérmes lett, ugyanis a felnőtt- és az ob I/B mellett az ifjúsági, valamint a serdülőbajnokságot is ők nyerték meg.