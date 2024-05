Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Karitász Csoport vezetője, a jótékonysági rendezvény egyik szervezője elmondta,

minden fellépő az első hívó szóra csatlakozott a kezdeményezéshez

, így egy nagyon színvonalas kulturális műsort állt össze a május 10-i programra. A zenei élményeken túl a tánc és a vers is megjelent a repertoárban, többek közt a Sándor Frigyes Zeneiskola, a Móricz, a Széchenyi és a Rosti iskola, a Dunaújvárosi Óvoda, a Dunaújvárosi Vegyeskar, a Baracs Néptáncegyüttes és Kiss Péter harmonikaművész jóvoltából.

Sokan érkeztek a jótékonysági rendezvényre, a közönség soraiban foglalt helyet például Magyar András, a Fidesz-KDNP és a JUVE polgármesterjelöltje is, aki úgy fogalmazott, minden jó ügy mellé oda kell állni, ráadásul ezen a jótékonysági programon kaphattak egy szeletet abból is, hogy milyen sokszínű városunk kulturális élete.

Jelen volt dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője is, aki elmondta, fogadóórája során felkereste őt is Keve Mártonné, hogy segítsen forrást találni a templom tetőfelújításához. Tájékozódott a problémáról Baltási Nándor plébánosnál, és dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökével beszéltek is ez ügyben Spányi Antal megyéspüspökkel.

A Parlamentben Soltész Miklóst, az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárt is megkereste a problémával dr. Mészáros Lajos, és már arról számolhat be, hogy a Miniszterelnökséghez beadott pályázat sikeres volt, a dunaújvárosi templom tetőfelújítására több, mint 12 millió forintot biztosítanak.

A jótékonysági rendezvény bevételeit a járulékos költségekre, a befolyó víz által okozott károk további elhárítására lehet majd fordítani.