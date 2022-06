A későbbi győztesekkel először a házigazdák első számú alakulata mérkőzött 1–1-es végeredménnyel. Ezt követően büntetőkkel döntöttek a győzelemről, ami a tolnai első osztályban szereplő földvári csapaté lett. A következőkben a hazai játékosokból verbuvált Baraqza az Előszállással játszott, és 2–1-es győzelemmel zárt. Harmadikként a Baracs–Nagyvenyim-találkozó következett, ahol gól nélküli döntetlen született. Negyedikként Solt és a Baraqza állt kezdővonalhoz. Itt a Bács-Kiskun megyei másodosztályú Solt 3–0-val bizonyult jobbnak. Az ötödik meccsen Dunaföldvár 4–0-s végeredménnyel búcsúztatta Baracsot, majd Előszállás a Solttól kapott ki 0–2-re.

Az ebédszünet idején gyorsításként lejátszott Baracs–Előszállás 3–2-es és Nagyvenyim–Baraqza 1–3-as összecsapás után már csak a döntő kimenetele volt kérdéses, ahol a Dunaföldvár 2–0-s sikerrel, jobb helyzetkihasználással megérdemelten hódította el a vándorkupát.

A döntő szünetében még láthattunk egy remek kutyás bemutatót a Duna Dog Centertől. A kétnapos esemény egyébként jótékonysági célt is szolgált, a szervezők anyagi és tárgyi adományokat is gyűjtöttek a dunaújvárosi Törpi Bölcsi Állatmentő Szolgálatnak.

A találkozókat követően a végső helyezések: 1. Dunaföldvár, 2. Solt, 3. Nagyve­nyim-Baraqza, 4. Nagyvenyim, 5. Előszállás, 6. Baracs.

A kupa befejeztével Váradi Tamás, a Dunaföldvár FC edzője nyilatkozott.

– Köszönjük a meghívást! Ugyanúgy, mint a bajnoki szezonban, egy fiatal csapattal próbáltuk elérni a legjobb eredményt. Szerencsére itt is jól jött ki a lépés, és meg tudtuk nyerni az emléktornát.

A díjátadáshoz felsorakozó csapatoknak Gászler Ferenc fő szervező megköszönte a részvételt. A díjakat Freud Krisztiántól és a család részéről Konczné Bójás Magdolnától, a kupa névadójának özvegyétől, valamint lányától vehették át a csapatok.

A rendezvény utolsó mozzanatában Konczné Bójás Magdolna különleges felajánlásban a vándorkupát véglegesen a dunaföldvári csapatnak ajándékozta. Ezzel is jelezve, hogy a jövőben családi körben ápolják tovább Koncz Bertalan emlékét.

– Sikeres, kétnapos rendezvényen vagyunk túl, amit az időjárás ezúttal is igyekezett szétrombolni, de szerencsére csak a program végén okozott kis fennakadást. Nagyon köszönjük a család nevében a résztvevőknek, a szervezőknek ezt az óriási munkát – mondta lapunknak Konczné Bójás Magdolna.

Gászler Ferenc fő szervező a nap végén kérdésünkre válaszolva kifejezte reményét a focifesztivál folytatására. Sőt, még magasabbra tennék a lécet! Nagy öröm számukra, hogy mindenki jól érezte magát.