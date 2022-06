A szezon már jó ideje befejeződött, de a dunaújvárosi vízilabdázók nem a strandon lógatják a lábukat, vagy napoznak éppen valamelyik tengerparton. A keret kemény munkában van még, amit most egy nemzetközi szereplés színesít.

A csehországi Brnóban a LEN égisze alatt zajló tornán eredetileg válogatottak szerepeltek volna, ám az egyik résztvevő visszalépése után a dunaújvárosi klub ugrott be a helyére.

Az biztos, a magyar válogatottnál a világbajnokságra készülő öt kerettag nélkül, illetve az utánpótlás-válogatott összetartásán szereplő Sümegi Nóra és Jonkl Csenge hiányában sem ez lesz a lányok legnehezebb feladata pályafutásuk során. A DFVE ugyanis Írország, Ausztria és Anglia egyik csapatával van egy csoportban. A másik ágon az angolok újabb együttese, a csehek, a walesiek és a baszkföldiek szerepelnek. Nos, finoman szólva sem éppen világverő vízilabda-nagyhatalmak, ám Mihók Attila szerint így is hasznos lesz számukra ez a túra.

– Miután jött ez a lehetőségünk, éltünk vele, mert arra kiváló lesz, hogy a feltörekvő ifjúságot lázban tartsam és nem mellesleg volt mire készülni. Így nem csak a konditerem és a csónakház, meg az egymás közötti munka alkotja a mindennapokat, ezzel a tornával kicsit meg tudjuk törni – mondta Mihók Attila vezetőedző.

Megjegyezte, abszolút munkában vannak még, hiszen nemrég játszották az ob I/B-s bajnokság döntőjét, ami jó kihívás volt, főleg, hogy az UVSE megjelent a közel felnőttcsapatával.

– Ennek örülök, mert kiderült, mégsem az a stratégia a helytálló, hogy a tizenhat éveseket kell játszatni a felnőttben csak azért, mert picit tehetségesebb a többinél. Mert a mieink meg egyáltalán nem játszottak eddig, akik még nem oda valók. Ezzel szemben a negyedik negyed vége előtt még eléggé izzadtak ellenünk a fináléban. A csehországi torna meg egy újabb kis kihívás, hogy válogatottak ellen szerepelhetnek. Ők a minőségi különbségeket még annyira nem érzékelik, nagy felhajtás, tévés közvetítés övezi az eseményt. Én tudom, nekünk csak egy ujjgyakorlat, de az önbizalom-építéshez kiváló – tette hozzá.

Nos, a vártak szerint pénteken délelőtt kiütéssel kezdtek a lányok, Írországot 20–5-re győzték le. A csapatban szerepet kapott az Egerből érkező, 19 éves Dobi Dorina, aki hat gólig jutott. Illetve egy utánpótláskorú kapus is.

DFVE – Írország 20–5 (5–0, 4–1, 6–0, 5–4)

DFVE: Maczkó, Eikel (kapusok), Kardos D., Mucsy 2, Sajben N. 3, Somogyvári, Dobi 6, Kardos L. 2, Lovász 2, Erdélyi 3, Pál 1, Lengyel D., Szabó 1.