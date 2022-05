Dunaújváros – A védelmünk acélosabb, mint az ő támadósoruk, viszont a mi offense-ünk (támadó részleg – a szerk.) jó lenne, ha összeszedné magát, és pontokat tenne fel a táblára, máskülönben nehéz dolgunk lesz – mondta még a találkozó előtt Madarász Attila, a dunaújvárosiak mindenese.



A dunaújvárosi támadósor is remekelt, meg sem álltak harmincöt pontig Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Nos, az eredményt látva nyugodtan kijelenthető, a csapat magára vette a már a válogatottban is bemutatkozó kiválóság szavait. Az ezüsthátúak védelme ugyanis „lenullázta” a Diósdot, és áthatolhatatlan falat húzott fel az „endzone” (ide kell eljutnia a pontszerzés érdekében a csapatnak, a szerk.) elé, megakadályozva a pontszerzést. – A defense jó munkát végzett, ha jól emlékszem talán mindössze öt ­first down-t engedett a hazaiaknak, ebből kettőt is büntetés révén értek el a diósdiak. Látszott, hogy csapatszinten akartunk és tudtunk jól védekezni, ezért mindenképpen elismerés jár – kezdte a mérkőzés értékelését Madarász Attila.

A támadósor az elnök kérésének eleget téve 35 egységet pakolt fel a táblára, ezzel lehozva a szezon eddigi legponterősebb mérkőzését. – A támadósorunk jó volt, különösen igaz ez a futójátékra, annak fényében pedig különösen nagy fegyvertény, hogy mindösszesen egy futónk volt, Hegedűs Dani személyében. Bőven 150 yard fölött futottunk, ebből jött össze egy TD Hegedűstől. Bakos Bencének volt három elkapott touchdownja és Fábiánnak is még egy. Persze akadtak kisebb hibák, de ezzel együtt is elégedettek lehetünk – zárta mondandóját a „főgorilla”.



Ezzel a győzelemmel a dunaújvárosiak már második sikerüket aratták a szezonban. A számmisztika szerelmeseinek jó előjel lehet a folytatásra, amikor nyernek a gorillák, akkor nagyon. A pécsieket 17–0-ra, most pedig 35–0-ra múlták felül. Ezzel a győzelemmel a mieink a tabella harmadik helyére jöttek fel, mindezt úgy, hogy ebben az osztályban az ő védelmük a legacélosabb, lévén a legkevesebb pontot kapták az eddig találkozókon. Folytatás, és egyben az alapszakasz zárása június 19-én hazai pályán, ahol eldől, rájátszásba jutnak-e fiúk.