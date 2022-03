Békéscsaba – DKKA 22–28 (13–12)

Békéscsaba: Szabó – Iván 6, Török 1, Giricz 2, Mayer 1, Kukely A. 7 (1), Vámosi 2. Csere: Csizmadia (kapus), Andróczki 1, Szögi, Kukely K. 1, Bucsi, Karacs 1, Borbély, Bencsik. Vezetőedző: Papp Bálint.

DKKA: Wéninger – Kukucska 1, Borgyos 2, Bulath 3, Weisheitel 2, Szalai 7, Kazai 1. Csere: Bartulovic (kapus), Polics, Nick 3, Farkas 9 (5), Horváth, Matucza, Krupják-Molnár, Agócs, Fodor. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/5.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Piros lap: Mayer (24. p.).

A végén magabiztos DKKA-siker született Fotó: Bencsik Ádám/BMH

A hazai szurkolók nagyon készültek a mérkőzésre, a kezdés előtt a Most vagy soha feliratot emelték a magasba, jelezve, milyen nagy lehetőség kapujában áll a csapat. Persze, ez a Kohászra is érvényes volt, a DKKA egyértelműen a továbbjutást tűzte ki célul, bár tisztában voltak vele, ez nem lesz egyszerű.

Nem is kezdődött jól a mérkőzés, hiszen az első perc után Bartulovicot le kellett cserélni, mert fejbe dobták, ráadásul nem is tudta folytatni, miután szédült. A hazaiak nagy elánnal vetették magukat bele a játékba, az első félidő derekára már három góllal ellépett a Csaba, kihasználva a ­DKKA hibáit, hogy aztán gyorsan egyenlítsen a Kohász egy időkérés után, 9–9. Azonban utána ismét Szabó kapus ünnepelhetett többször. A 24. percben még egy DKKA-játékos esett ki, Policsot Mayer „ütötte ki”, aki ezért piros lapot kapott, de a sértett sem tudta folytatni. Az első gyorsjelentés szerint lehet, eltörött az orra. A játékrész hátralévő idejében a helyzetkihasználással továbbra is gond volt, így minimális fórral a hazaiak mehettek a szünetre.

Ami után nyolc percet követően Farkas – akinek játéka kérdéses volt kisebb sérülése miatt – góljával végre a Kohásznál volt az előny. A Békéscsaba azonban nem akart leszakadni, röviddel utána ismét vezetett. Szerencsére nem sokáig, a 45. perctől aztán a védekezés összeállt, Wéninger bravúrok sorát szállította, s elöl is végre pontosabbak voltak a befejezések. 19–19 után a hazaiak tizenhárom perc alatt mindössze egy gólt tudtak dobni, ezzel szemben a DKKA hétszer is betalált a hajrában, ezzel pedig magabiztos győzelemmel biztosította be a Magyar Kupa négyes döntőbe jutását.