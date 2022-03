Már fél órával a kezdés előtt hosszú sorban álltak a szurkolók, hogy bejussanak a mérkőzésre, így nem kellett nagy jósnak lenni, hogy ismét telt házra és fantasztikus buzdításra számíthatnak majd a lányok.

Míg a hazaiak melegítettek, pár szót váltottunk Benczur Mártonnal, a nagy rivális UVSE vezetőedzőjével, aki szintén eljött, s ezúttal természetesen az újvárosiak sikerének szorított. Illetve a görögöknél korábbi játékosa, a magyar válogatott Parkes Rebecca szereplését is kíváncsian várta, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolt. A szakember előtte a háromszoros olimpiai bajnok dr. Molnár Tamással, a vízilabdás berkekben csak Papeszként ismert korábbi klasszissal, a FINA és a LEN technikai bizottságának tagjával, az MVLSZ alelnökével beszélgetett, ám nem csak ő tisztelte meg jelenlétével az eseményt, hanem a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila, a magyar szövetség elnöke is. Miközben egyre csak telt a lelátó és még mindig nagyon sokan vártak a bebocsátásra, Szilágyi Dorottya édesapját, Szilágyi Pétert is felfedeztük, aki korábban dolgozott Dunaújvárosban, s most a Szentes férfi csapatát vezeti.



– Nem tudom magam függetleníteni, ilyenkor átalakulok szülővé és természetesen elsősorban Dorka lányomat figyelem és szorítok neki, meg persze ezzel együtt a csapat sikeréért is. Az a lényeg jól játsszanak, ha az elején elkapják a fonalat, akkor izgalmas végjáték lehet. Nem szeretem felidegesíteni magamat, inkább szép békésen nézem a találkozót – mondta.

Aztán mire az első negyed lepergett, a későn érkezők akkorra jutottak be, s láthatták 2–2 áll az eredményjelzőn. Biztató volt tehát a kezdés, rendre mi vezettünk, a görögök pedig egyenlíteni tudtak csak. A folytatásban Gurisatti gólját nem adták meg, majd egy hazai kapufa és Mahieu ítélet nélküli eltüntetése után a görögök kettőt is dobtak, 2-4. Mindezt úgy, hogy közben Maczkó két bravúrt is bemutatott. Aztán Maheiu újabb akciója már ötméterest ért, amit Garda bevágott, s miután Gurisatti is utat talált a hálóba, ismét egyenlő volt az állás. Sőt, egy újabb büntető kiharcolása után Garda a kétszeres ötkarikás bajnok Johnson szemei közé vágta a labdát, újra a DFVE vezetett. Eddig sem volt „gyenge” a szurkolás, de ekkor aztán zengett és zúgott az uszoda. A sok-sok kisgyerek mellett itt volt az újvárosi kemény mag, sőt, még a fradistáktól is kaptunk erősítést. Aztán a negyed végén centerből Benekou meglőtte a harmadik gólját, vele nem bírtunk. Maczkó megint előhúzott egy parádét – addig jobb volt, mint neves kolléganője a túloldalon –, de előnyből Ioannou visszavette a vezetést.



A térfélcserét követően is a görögök maradtak lendületben, miután kimaradtak a helyzetek – a szerencse sem volt velünk Gurisatti kapufájánál –, a védekezésen is többször könnyen fogást talált a Pireusz, így zsinórban még három találatot szereztek, 5-9. Ha már szerencse, a másik olimpiai bajnok, Stefania Charalampidi ötösébe beleért Maczkó, de a kezéről becsorgott a labda. Végül közel nyolc perces gólcsend után Gurisatti végre előnyből betalált. Aztán Mucsy ejtését az utolsó másodpercekben mindenki bent látta, kivéve a bírók, pedig kettőre zárkózhattak volna fel.

Ezzel szemben az utolsó negyedben gyorsan ötre nőtt a görögök fórja, így a hátralévő időben már csak az lehetett a cél, minél kisebb különbség legyen a felek között. Végül csak eggyel sikerült csökkenteni a hátrány a lefújásig, így a visszavágón már óriási bravúr kell a kupagyőzelemhez.



– Sajnálatos módon nem a világklasszis különbségek döntöttek, hanem inkább az, védekezésben nem tudtuk azt a bravúros minőséget hozni, amit a nemzetközi kupákban megszoktunk, s most azokra a meccsekre is gondolok, amiket elvesztettünk. Az Olympiakoszt és a Sabadellt is tíz gólon tudtuk tartani – kezdte értékelését Mihók Attila.

Megjegyezte, tisztában voltak vele, tizenhárom-négy találatot nem fognak tudni lőni a görögöknek, akik ilyen kapussal és mély, kemény zónával rendelkeznek. A védekezésük egy ideig jól működött és zárt, de a harmadik negyedtől voltak olyan pillanatok, amikor kimaradt ziccer után, amiket azért jó hatásfokkal szoktak kihasználni, a kontrából ők kaptak gólt. Ez pedig rögtön kettőt ért. Ezen felül az emberhátrányok alatt nagyon könnyen találtak be a görögök, kapás szélről hármat „gurítottak be” a rövidbe.

– Ennél eddig azért jobban ment a védekezésünk. Talán az lehetett a gond, hogy itt volt megint ezt a fantasztikus közönség, és nagyon-nagyon szerettünk volna bizonyítani nekik és örömet okozni. S talán picit már a védekezés során a támadásra koncentráltunk fejben. Úgy látom, elöl pár nagy lehetőséget kihagytunk, hátul meg három-négy olyan gólt kaptunk, ami eddig nem volt ránk jellemző. Ezért nagyon csalódott vagyok, mert ennél sokkal jobb eredményt szerettünk volna a közönségünknek adni – tette hozzá a szakvezető.

Gurisatti Gréta arra a kérdésre, hogy 5–5-ig minden remekül ment, de utána mi történt, így válaszolt: – Azt gondolom, csak a magam részéről volt legalább három kapufám, ha azokból legalább egy bepattan, máshogy is alakulhatott volna a folytatás, de több ilyen lövésünk is akadt. Ellentétben a görögöktől kaptunk olyan gólokat, amiket nem szoktunk. Sajnálom, hogy ez lett a végeredmény, mert szerintem ennél több van bennük, csapatszinten is. Valahogy szeretjük magunkat kicsit ilyen helyzetbe hozni, persze nem direkt. Azonban ha valaki képes arra, hogy megfordítsa a párharcot, akkor pont ez a társaság. Az biztos, úgy fogunk játszani szerdán, hogy azt a DFVE csodát, amit mindig sikerült évente megvalósítani, most is megpróbáljuk. Ami pedig a közönséget illeti, nagyon hálás vagyok, hogy ennyien kint voltak, az utóbbi években a pandémia miatt lehet azt mondani, leszoktak az emberek a meccsekről, de most is több, mint telt ház volt, hihetetlen hangulat. Így érdemes itthon vízilabdázni.

A mérkőzés jegyzőkönyve

DFVE – Ethnikosz Pireusz 8–12 (2–2, 3–4, 1–3, 2–3)

Dunaújváros, 500 néző.

DFVE: Maczkó – Szilágyi 1, Gurisatti 2, Horváth 2, Mahieu 1, Szabó N., Garda 2. Csere: Buis (kapus), Mucsy, Sajben N., Somogyvári, Pál, Szellák. Vezetőedző: Mihók Attila.

Ethnikosz Pireusz: Johnson – I. Charalampidi 2, Kontoni 2, Chatzikyriakaki 1, A. Benekou 3, S. Charalampidi 2, I.-A. Benekou. Csere: Sotireli (kapus), Parkes 1, Ioannou 1, Elliniadi, Rakintzi, Bakoc. Vezetőedző: Antigoni Roumpesi.

Gól emberelőnyből: 9/2, illetve 8/3.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Kipontozódott: Gurisatti (29. perc.).

A visszavágót március 30-án szerdán rendezik meg Athénban, helyi idő szerint este 20 órától.