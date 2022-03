A Nemzeti Versenysport Szövetség díjátadója kapcsán beszélgettünk Bodor Péterrel. De először tisztázzuk, mi is a Nemzeti Versenysport Szövetség?

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) megalakulására a sporttörvény 2016. novemberi változása miatt volt szükség, amely előírta, hogy az olimpián nem szereplő sportágak érdekképviselete, illetve versenysportjának irányítása 2017 januárjától a Magyar Olimpiai Bizottságtól az önálló köztestülethez kerül át. Ennek megfelelően 47 szövetség 2016. december 21-én megalakította önálló köztestületét, a Nemzeti Versenysport Szövetséget (NVESZ), amely kivált a Magyar Olimpiai Bizottságból (MOB). Az alakuló gyűlésen a 47 tagszervezetből 42 jelent meg. A Nemzeti Versenysport Szövetség taglétszáma folyamatosan növekszik, napjainkban, 2021-ben már 61 sportágat képvisel.

Bodor Péter (középen) a jól megérdemelt díjával, amit az NVESZ-től kapott Fotó: Freschli József/NVESZ

Bodor Péter a díjazással kapcsolatban elmondta, minden sportolónak az eredményesség, az elismerések fontosak, így az is, amit az NVESZ-től kapott.

De, ahogy mondani szokták, az élet nemcsak móka és kacagás.

– Nem akarok panaszkodni, de tavaly mégis csak szereztem két világbajnoki aranyérmet, ennél többet már nem tudok tenni a csapattársaimmal közösen. De március közepe van, és még teljesen bizonytalan a jövőm. Májusban kezdődik a versenyszezon, áprilistól már tesztelni kellene, azonban az anyagi hátterem még nincs biztosítva. Nem gondoltam volna, hogy két világbajnoki cím után most azért kell aggódnom, hogy egyáltalán a rajthoz oda tudok-e állni az idei nemzetközi versenyeken.

Bodor Péter elmondta, mind ő, mind a csapattársai, tehát a szerelők, a segítői, a saját szabadidejüket, szabadságukat áldozzák fel a versenyzésért. Ő is mérnökként dolgozik, vagyis nem abból él, hogy motorcsónak-versenyző.



Az is problémát okoz neki, hogy az üzemanyag- és az alkatrészárak folyamatosan mennek felfelé, ezért csökkentenie kell a felkészülésre szánt időt is.

– Mint mondtam, panaszkodni nem szeretnék, bizakodva várom a jövőt, már csak azért is, mert Dunaújvárosban is lesz egy Európa-bajnoki futam. Az idén az O250-es kategóriában szeretnék versenyezni, az O350 az kimarad. Ennek az az oka, hogy ez a hajóosztály gyakorlatilag átköltözött az Egyesült Államokba, és én már annak is örülni fogok, ha az európai viadalokon rendszeresen el tudok majd indulni.