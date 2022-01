Az már korábban borítékolható volt, hogy a Titánok és a DAB közül marad le egy csapat a play-off kvalifikációról. Úgy tűnik, a legutóbbi két fordulóban a kérdés eldőlt, a DAB végez az alapszakasz befejezése után az Erste Liga utolsó helyén.

Titánok – DAB 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Titánok: Horváth D. – Dolinar, Mingazov, Lundin 1 (1), Ambrus Cs. 2 (1), Krasnican (1) – Reiter (1), Dobmayer, Keceli-Mészáros, Fekete, Dudkin – Farkas, Kóger 1, Csiszer (1), Mayer (1), Alapi – Nochta, Győrffy, Parragi, Jábor. Edző: Anatolij Bogdanov.

DAB: Krajcovic – Pozsár, Bubnov, Stuchlik, Szappanos, Ribcsik – Bobcek, Lescovs, Szűcs, Török, Németh P. – Szécsi, Erdély, Pinczés O., Horváth Á., Németh Á. – Druja, Tamás, Lőczi, Marosi, Gebei. Edző: Leo Gudas.

A képpel ellentétben sajnos Szűcs Istvánék kerültek palánkra a Titánok ellen Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Anatoli Bogdanov vezetőedző, Titánok: „Büszke vagyok a csapatomra, ahogyan ezt a hatvan percet végignyomta. A kapusunk ismét magas szinten játszott, és képesek voltunk gólt lőni, amikor eljött az ideje. Türelmesek voltunk és nem hibáztunk. Párat még lőhettünk volna, de ezzel is elégedett vagyok. A saját kis rájátszásunkban csak a győzelmek számítanak, és ma nyertünk. Kell még pár győzelem a statisztikánkba, de az élet megy tovább, nekünk pedig élesnek kell lenni a Csíkszereda ellen ezen a héten.”

Leo Gudas vezetőedző, Dunaújváros: „Jól kezdtük a meccset, volt pár helyzetünk, de aztán a második harmadban háromszor is emberhátrányba kerültünk, amiből gólokat lőtt az ellenfél. Innen nehéz volt visszajönni, de azért megpróbáltuk. A harmadik harmadban lőttünk vasat is, kettő a semmiben is voltunk, de nem találtunk be. A különbség az volt, hogy nem voltunk annyira agresszívak a gólszerzésben, mint ellenfelünk.”

Dunaújvárosi szempontból az a baj, hogy a Titánok öt pont előnyt szereztek az Acélbikákkal szemben. Mindkét csapat 33-33 mérkőzést játszott, vagyis mindkettőnek még hét van hátra az alapszakaszban.

A dunaújvárosiak helyzetét nehezíti, hogy négyszer is idegenben játszanak. Érkezik a jégcsarnokba a Gyergyói HK, a Corona Brassó és a DVTK Jegesmedvék. Emellett lesz egy miskolci látogatás, és vendégeskedik még Leo Gudas együttese a MAC-nál, a Debrecennél és a Ferencvárosnál. Ezeken a meccseken a Titánokkal szembeni öt pontot behozni nem lesz egyszerű.