A magyar kerettel edzett „Zsuzsi”

Hétfőn és kedden rapid összetartása volt a válogatottnak Budapesten. Az olimpia utáni első edzéseken Bíró Attila szövetségi kapitány sok újoncnak és fiatalnak adott lehetőséget. Olyanoknak, akik nem tudtak bekerülni a tokiói csapatba, de a jövő szempontjából a következő ciklust ­nézve van bennük potenciál. Most hatan voltak keretben az ötkarikás bronzérmesek közül. A dunaújvárosi klubot szintén hatan képviselték, az olimpiai dobogós Garda Krisztina, Guri­satti Gréta és Szilágyi Dorottya trión felül kapusunk, Maczkó Lilla és Horváth Brigitta. Valamint ott volt Geraldine „Zsuzsi” Mahieu is, aki 2017 óta játszik Dunaújvárosban és hamarosan a magyar állampolgárságot is megkapja. A kapi­tány pedig közelről is szerette volna látni a ­teljesítményét, aztán majd kiderül, a ­januári első tétmeccsen már ott lesz-e, ott lehet-e a válogatottban.