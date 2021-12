A második etap elején újra emberelőnybe került a MAC, bizony Kovács kapusnak bravúrok sorozatára volt szüksége ahhoz, hogy tartsa az eredményt. Elég volt azonban egy pillanatnyi kihagyás a vendégektől, s azonnal büntettek az Acélbikák, mert Lőczi ugrott ki szólóban, és Farkast becsapva, fonákkal a hálóba emelt a 26. percben (2-1). Azonban a játékrész dereka előtt ismét egalizált a MAC, miután Izacky csent korongot Szécsitől, majd lőtt a hálóba, de erre is volt válasza a Gudas-csapatnak, amely a 36. percben emberelőnybe került, s a fórt mindössze huszonhárom másodperc alatt értékesítve, Bubnov találatával megint vezetésnek örülhetett (3-2). A fővárosiak persze nem adták fel, s ahogy eddig, úgy ezúttal is gyorsan egalizáltak Schlekmann révén, így a második szünethez érve is egált mutatott az eredményjelző (3-3).