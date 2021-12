Arra, milyen nehézségű négyesbe kerültek az újvárosiak, mutatja, a tokiói olimpia arany- és ezüstérmes játékosai közül többen is megtalálhatóak a két spanyol együttesben. Igaz, a DFVE keretében is ott van három bronzérmes. Egyikőjük Gurisatti Gréta, aki szerint annak ellenére, hogy a Mataro nyerte a spanyol kupát a Sabadell ellen, előbbieket tartja verhetőbbnek. Ráadásul a vesztesnél még az amerikai légiósok nem voltak ott.

– Pénteken mindenképpen győzelemmel kell kezdeni, ha továbbjutásról akarunk beszélni. Az előző körből láttunk videókat a Mataróról, felkészültnek érzem a csapatot, volt pár napunk rá. Talán a kapusuk az egyik gyenge pont, de a védelmük elég jó és a támadásaik veszélyesek, keretükben pedig ott a spanyol válogatott legjobbja, Anna Espar. Szóval, nem lesz egyszerű, ha az lenne, akkor nem tartanánk itt. A Sabadell évek óta nagyon magas színvonalat képvisel, tele vannak klasszis légiósokkal, persze velük szemben is a győzelem a cél. Úgy vélem, amennyiben a Matarót és a Fradit megfelelő különbséggel le tudjuk győzni, akkor a Sabadell elleni vereség is beleférhet még. Persze, azért megyünk, hogy végre őket is felülmúljuk – nyilatkozta.

A bajnokságban a Fradi egy góllal legyőzte az újvárosiakat, így neki már csak ezért is szeretnének visszavágni. Igaz, tudták, hogy folyamatosan erősödik, és nem lepte meg őket a jó játéka, azonban nem tudja, védekezésben mikor adtak ennyi könnyű gólt egy csapatnak.

– Most mindenképpen javítani szeretnénk, és mindannyiunkban benne van, hogy megmutassuk nemzetközi bíráskodás mellett, előttük járunk. Mindegyik meccsnek megvan az oka, miért várjuk. A Fradi mellett a Sabadellt szinte minden évben megkaptuk és még egyszer sem tudtuk megverni. A Mataro pedig a nyitómérkőzés, amin nagyon sok múlik – mondta.

Megjegyezte, a továbbjutás most azért a bravúr kategóriája lenne, főleg, ha a többi csoportot nézzük, ahol számára egyértelműbb az első két helyezett kiléte, persze meglepetések azért lehetnek. Itt viszont közel azonosak az erőviszonyok, éppen ezért, ha a messze a legerősebb kvartettből továbbjutnak, az igen nagy fegyverténynek számítana.

Gréta szerint sem véletlen, hogy a csoportkör utolsó meccsét a két spanyol egymás ellen játssza, nem lenne jó rájuk hagyni, hogy eldöntsék a továbbjutásuk kérdését. Éppen ezért, ha nem tudják megnyerni az összes mérkőzést, akkor minden egyes gólnak is nagy jelentősége lehet.

Gurisatti Gréta elmondta, minden gólnak jelentősége lehet, akár nyertes, akár vesztes meccsen <br> Fotó: Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Ha valamelyik találkozót el is veszítjük, azt egy-két gólnál nagyobb különbséggel nem nagyon szabad, mert akkor már nem lesz sanszunk. Tehát az utolsó másodpercig küzdeni kell újabb gólokért, és nem szabad feladni egy pillanatra sem. Azonban győzelem esetén sem mindegy, mennyivel nyerünk, ott is hasonlóan kell harcolni a minél nagyobb különbségért. Egyébként meg lennék lepődve, ha valaki veretlenül nyerné a csoportot. S az előbb említettek miatt az utolsó meccsünk után tehetetlenek leszünk, mert nem a saját kezünkbe adjuk adott esetben a sorsunk. Ami iszonyú idegőrlő másfél óra lehet, ráadásul már ott sem leszünk az uszodában, mert indulnunk kell a repülőtérre. Azért bízom benne, a sportág még mindig próbálja képviselni azt, amit én gondolok – fogalmazott.

A csapat pénteken 20.45-kor kezd a Mataróval, szombaton 12.45-kor jön a Sabadell, és vasárnap 12 óra a Fradi elleni találkozó kezdése.

Bivalyerős ellenfelek várnak – Mit szeretnénk? Persze, megnyerni mindhárom mérkőzést. Az előző szezon azért is volt nagy lehetőség számunkra, mert nem az idegenlégiósok vitték a prímet az ellenfeleknél. Most a két legjobb spanyol csapattal összesorsoltak minket, ezekben három-három világsztár külföldit találunk az olimpiai ezüstérmes spanyol válogatottak mellett. Ezek abszolút más szerkezetű klubok, mint a mai magyar élcsapatok, mert itthon sokkal inkább a saját játékosaikra támaszkodnak. Most mondhatom, a továbbjutás a cél, de komoly riválisokkal állunk szemben. Bár gondolom, ahol az egyikben, a Sabadellben a háromszoros olimpiai bajnok amerikai Maggie Steffens szerepel, a Mataróban meg a két holland válogatott balkezes, és az orosz Timofeeva a center, ezek után nem kell győzködni senkit, hogy ezek bivaly­erős gárdák. Megyünk, játszunk, aztán majd vasárnap megmondom, ez jó volt-e vagy nem – mondta Mihók Attila vezetőedző.