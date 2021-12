Vasárnap este a végeredménytől függetlenül ünnepi volt a hangulat a DAB – Csíkszereda Erste Liga jégkorongmérkőzésen, hiszen a Mikulás a Dunaújvárosi Jégcsarnokban járt. Ugyanis az Erste Ligában több találkozót is a Mikulás jegyében rendeztek meg a napokban. Több együttes is csatlakozott a Magyar Jégkorong Szövetség legújabb kezdeményezéséhez, köztük a Dunaújvárosi Acélbikák is.

A Dunaújvárosi Acélbikák Mikulás-programja az alábbi volt: Mikulás-tombola értékesítés, egyedi gyártású ünnepi mezek, meglepetés koncert a szünetekben, téli ruhagyűjtés a hajléktalanoknak, adventi gyertyagyújtás.

A tombolán a mérkőzésre készített egyedi karácsonyi DAB-mezt (ez volt a főnyeremény), 10 000 forint értékű vacsorajegyet a Ristorante Azzariba és a Gourmnad Kávéházba, galléros DAB-pólót, télisapkát kapucnis pulóvert, rövidujjú pólót és acélbikás feliratú korongot lehetett nyerni.

A szurkolók a hajléktalanoknak téli ruhát gyűjtöttek a mérkőzésen, a szünetekben Fáncsik Máté, a DAB utánpótláskorú hokisa zúzott a gitárján, többek között Jimi Hendrixet is játszott.

A dunaújvárosiak a héten erdélyi túrára indulnak, sorozatban a Corona Brassó (csütörtök 17.30) a Gyergyói HK (péntek, 17.30) és az SC Csíkszereda (vasárnap, 17.30) vendégei lesznek.