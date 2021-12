– Azt érzem magunkon, folyamatosan fejlődünk, persze, ez az összecsapás megint más próbatétel lesz. A BVSC második sora fiatalokból áll, ezzel szemben náluk együtt maradt a keret, s még igazoltak is. Szerintem egyetlenként erősödtek az előző szezonhoz képest. A szombati rangadón attól is sok függ, a cseréink mennyit tudnak hozzátenni majd a játékhoz. Bízom bennük, és abban is, nem nyomasztja őket a teher – nyilatkozta.