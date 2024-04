A tavalyi évben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola, és ennek apropóján tartottak az év végén egy nagy koncertet, ahol vendégül látták régi és jelenlegi növendékeiket is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ennek a koncertnek aktív résztvevője volt Pomposné Zelena Erzsébet hegedűtanár, Pompos Barbara csellista, a lánya és unokája, Csákvári Emma, akinek ugyancsak a cselló a hangszere. Utóbbi szerepelt az „Aki legyőzte az időt” című Keleti Ágnesről, a világ legidősebb élő olimpiai bajnokáról készült portréfilmben is, annak ifjúkori megszemélyesítőjeként. A koncerten kapta a meghívást, hogy lépjen fel Dunaújvárosban is, amire azonnal rábólintott. Így kerültek a konzis csellisták a zeneiskolába. Melléjük beválasztották a fellépők közé Róka Lillát is, aki Tágincevá Irénhez jár Dunaújvárosba zongorát tanulni, de hegedülni Szászné Réger Judithoz jár Budapestre, a Józsefvárosi zeneiskolába. Így került sok cselló mellé egy hegedű is.

A hangversenyt egy kvartettel kezdték, Goltermann: Románc 4 csellóra című művét Csákvári Emma, Szőts Ármin, Mohácsi Dávid és Domokos Dalma adta elő.

Őket Róka Lilla követte, ő N. Szokolovszkij: Menuett, és Johannes Brahms: Wiegenlied című szerzeményét játszotta el hegedűn. Segítője zongorán Bokor Ildikó volt.

Takács Ábel ifjú csellista Popper: d-moll Koncertpolonézét választotta, míg Sebestyén Ágnes Stamitz: Á-dúr koncertjének I. tételét. Répcevölgyi Csenge David Popper: Tarantella című darabjával remekelt. A Dunaújvároshoz kötődő Csákvári Emma Francois Francoeur: É-dúr szonátáját adta elő, míg Domokos Dalma Hacsaturján: e-moll koncertjének III. tételét. Szőts Ármin Fauré: Álom után és Davidov: Szökőkútnál című szerzeményét játszotta, míg Mohácsi Dávid Sosztakovics: I. koncertjének I. tételét. A családi zenekar is a közönség elé állt, Pomposné Zelena Erzsébet, Pompos Barbara és Csákvári Emma Mozart: Divertimentojának 1. tételét adta elő. Róka Lilla is visszatért Kókai Rezső: Verbunkos Rapszódia című darabjával, végül a Csákvári Emma, Szőts Ármin páros három Koeppen duóval zárta a koncertet.