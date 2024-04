Maguk a zeneiskolások sem tudják pontosan, de hozzávetőleg ez a nyolcadik, vagy a kilencedik alkalom volt, amikor a tanárok és a növendékek különféle formációkba tömörülve a muzsikuslét könnyedebbnek tűnő oldalát mutatták be a közönségnek, és jazzt játszottak a közönség és ne tagadjuk el, a saját szórakoztatásukra. Az idei Jazz Café időzítése nem volt túl szerencsés, ugyanis a költészetnapi eseménydömping kellős közepébe találtak bele. Ennek ellenére nem sok üres helyet lehetett felfedezni a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában kialakított előadó- és nézőtéren. Akik végigülték a közel kétórás eseményt, egészen biztosan nem gondolják úgy, hogy rosszul választottak volna.

A tanári produkciókkal kezdtek, amelyben Baruts Bence - gitár, Müller Tamás - dob, Kovács-Ferenc Zsolt - basszusgitár, Sütő Balázs - fuvola, Balogh Zoltán András - trombita és Tótin István - szaxofon meghúzta a mértéket, hogyan is kell formációs jazzt előadni. Ezt két klasszikus sztenderdben tették meg, Jaco Pastorius: "The Chicken" és Chet Baker: My Funny Valentine című szerzeményeiben.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Őket a legendés gitár-, basszusgitár-, bőgőtanár, Szabó Attila (vagy ahogy mindenki ismeri: Attcsi bácsi) bandái követték, merthogy tanítványaiból több formáció is verbuválódott. Nem csoda, hiszen nála nem ritkaság, hogy apák és gyermekeik is a növendékei voltak, de van, aki már több évtizede a tanítványa, legfeljebb hangszert váltott ezalatt. Charlie Parker: Now’s The Time című szerzeményét a Szöllősi Péter, Szöllősi Barna Péter, Kiss Gergő, Bányász András szaxofon, Horace Silver: Song for My Father’s című darabját a Nagy Tamás, Tönkő Máté, Schneider Vilmos, Bányász András, Joe Henderson: Blue Bossa című slágerét a Szabó Zalán, Kiss Gergő, Szmrtyka Linett, Tágincevá Támilá, Bányász András, az Angel Eyes című számot a Beregi Zsolt, Aczél Áron, Schneider Vilmos, Bányász András, a Sunny címűt pedig az Aczél Áron, Aczél Máté, Kiss Gergő, Bányász András összeállítású csapatok adták elő nagy sikerrel.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Müller Tamás zenekara (Csarnai Bálint, Tágincevá Támilá, Forgács Zsombor, Novák Niki, Kiss Gergő) Stevie Wonder : I Wish című szerzeményét dolgozta át, majd egy igencsak különleges produkció, Kész Petra a' capella jazzkórusa és Müller Tamás dobosai a tenyerükkel adva maguknak a ritmust énekelték, tapsolták el a "Bring me a little water Sylvie" című szerzeményt (Lead Belly bluesnótája alapján). A zeneiskolában még viszonylag új basszusgitártanár, Kovács Ferenc Zsolt tanítványai (Forgács Zsombor, Szmrtyka Linett, Kiss Gergő, Csarnai Bálint és Novák Niki egy Mongo Santamaría szerzeményt, az Afro Blue-t adták elő. Őket az abszolút önszerveződő jelleggel létrejött Swing Some (Járai Marcell- basszusgitár Kiss Gergő- gitár Barna Péter- szaxofon, klarinét Forgács Zsombor- dob) követte, akik öt nótával készültek, többek között olyanokkal, mint az Autumn leaves, vagy a Saint Thomas.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az est zárásaként a nagylétszámú Small Jam Band, Balogh Zoltán András fúvóstanár zenekara lépett a közönség elé. Ők is öt darabbal készültek, jelesül John Coltrane: Africa, Percy Mayfeld: Hit the Road Jack, Joe Henderson: Mamacita, Joe Henderson: Recorda Me, Jozef Zavinul: Mercy, mercy, mercy, amelyeket ugyancsak Balogh Zoltán András hangszerelt át erre a formációra.