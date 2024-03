Eddig sikeresen menetel a Junkies (Szekeres András - ének, Barbaró Attila - basszusgitár, vokál, Gravel Shores - gitár, vokál, Csobán Bence - dob) az A Dal című televíziós dalválasztó showműsorban, ugyanis a hétvégi elődöntő után most már egészen biztosan ott lesznek a döntőben, hogy harcba szálljon az év dala elismerő címért. A Fáy András utcából hódító útjára indult Szekeres András szólóban már részt vett a tavalyi sorozatban, és egészen a legjobb négy közé verekedte magát, most pedig úgy döntött, hogy egész zenekarát magával viszi a nagy nyilvánosságot és vélhetően újabb népszerűséget hozó televíziós produkcióba. A zenekar a „Királyi többes” című punk-rock dalával a válogatón hozta a papírformát és saját stílusát, így különösen nagy volt a kontraszt a mostani megmutatkozáson, amelyre swing köntösbe kellett öltöztetniük a május 17-én érkező „Vészharang” című albumról kiválasztott dalukat. A zsűri imádta Szekeres Andrást öltönyben, így a döntőben is előadhatják majd a szerzeményt, de akkor már kicsit nagyobb léptékű felhajtással, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával közösen.

A zenekar így aztán már mindenképpen győztese a helyzetnek, hiszen a vetélkedés már így is óriásit dobott ismertségükön, ha pedig megnyerik a versengést, akkor egészen biztosan egy komoly marketinggépezet áll majd mögéjük és a daluk mögé. Ez pedig nagyot dobhat majd a májusban kiadandó lemezük eladási számain. A helyzet egyetlen igazi vesztese Keresztes Viktor, a formáció eredeti dobosa, aki nem vehetett részt a televíziós felvételeknél, ugyanis gerincbántalmakkal küzd, így ebben a kényszerhelyzetben gondoskodni kellett a helyettesítéséről. A megoldást Csobán Bence személyében találták meg, akit jól ismernek, hiszen Barbaró Attila másik formációjának, a Zorallnak a dobosa.

Ez az év egyébként is különleges a banda életében, hiszen éppen 30 éve annak, hogy megalakult a Junkies, Szekeres András pedig 50 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot.